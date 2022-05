El entorno de Raúl de Tomás aclara su futuro

Al internacional español se le atribuyó filtrar que jugaría en el Sevilla FC la próxima temporada

Raúl de Tomás, delantero del RCD Espanyol, ha emergido en las últimas horas como un posible fichaje del Sevilla FC de cara a la próxima temporada después de que el compañero de la Cadena COPE Sevilla, Víctor Fernández, desvelara una supuesta conversación en la que el internacional español le habría dicho a dos de sus actuales compañeros de equipo que jugaría en el Sevilla FC en el curso futbolístico 2022/2023. Una información de mucho interés para LaLiga que ha comenzado a adquirir impacto mundial debido a que RDT es uno de los '9' más cotizados del próximo mercado de fichajes dada que su continuidad en el RCD Espanyol no está garantizada debido a la reestructuración deportiva en la que está inmersa el conjunto perico.



Debido a la repercusión de la noticia, el entorno del propio Raúl de Tomás ha salido públicamente a aclarar los rumores que sitúan al hispano-dominicano en otros equipos. "Es totalmente falso. No va a pasar", ha dicho el representante de Raúl de Tomás, Luis Alonso, al prestigioso periodista deportivo italiano Fabrizio Romano. No es el único que se alinea en este sentido, puesto que otra fuente siempre bien informada como Matteo Moretto, otro especialista en el mercado de fichajes como su compatriota, asegura que RDT despierta el interés de equipos de España, Inglaterra e Italia, pero que no hay nada cerrado todavía con alguno de ellos, señalando al respecto que la cláusula de rescisión es de 75 millones de euros. Sobre el Sevilla FC apostilla lo mismo: "no hay ningún tipo de contacto".



Sean maniobras de representantes, intermediarios o de clubes, lo cierto es que el caché de Raúl de Tomás es elevado. Sus 16 goles de esta temporada en LaLiga lo consolidan como uno de los anotadores más fiables de Europa, de ahí que tenga tantos pretendientes. En el Sevilla FC encajaría, pero su llegada estaría condicionada a la salida de un miembro de la actual plantilla, virando todas las miradas a un Youssef En-Nesyri que, a pesar de no haber realizado su mejor curso, aún tiene mercado. De todas formas, cualquier conversación o negociación ya ha sido negada por una de las partes implicadas en esta cuestión.



El RCD Espanyol pagó en enero de 2020 pagó 22,5 millones de euros por su traspaso al Benfica, que antes habían pagado 20 al Real Madrid tras completar un gran año cedido en el Rayo Vallecano. En caso de un hipotético traspaso de RDT durante este verano, el RCD Espanyol espera recibir al menos una cifra similar a la que desembolsó hace dos años y medio por el goleador madrileño.





Raúl de Tomás has no plan to join Sevilla this summer, it wasn't even discussed with his teammates despite rumours. "It's totally fake, it won't happen", the answer by his agent Luis Alonso. ?? #Sevilla