Sevilla, Betis, Real Madrid, Barcelona, RFEF... todo el mundo del fútbol se vuelca con Eriksen

El mundo del fútbol se vuelca con el centrocampista danés Christian Eriksen, que se desvaneció durante el choque ante Finlandia, y nombres como Luka Modric, Mesut Özil o instituciones como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el Sevilla FC, el Real Madrid y el Barcelona, han reaccionado con mensajes de ánimo para el jugador del Inter.



El Sevilla le dejó un mensaje en danés a través de sus perfiles oficiales.





Kom så Eriksen!

The football world's thoughts and prayers are with you, @ChrisEriksen8 ??