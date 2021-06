Así lo vivimos en directo

Comienza la primera parte. España inicia el duelo dominando territoralmente ante una Croacia encajonada en su medio campo. Tuvo varias ocasiones España. Un tiro de Sarabia al lateral de de la red, un mano a mano de Koke que paró Livakovic y un cabezazo franco de Morata que no lanzó a portería, aunque bien es cierto que golpeó en la mano de un zaguero rival que el VAR no consideró penalti. Justo después llegó el tanto de Croacia (1-0). Pase atrás de Pedri que Unai Simón no contola y el balón se cuela en el arco. Luego, sufre España con las ocasiones de Vlasic y Kovacic. Tras el minuto 30, España intenta recuperar el ritmo y el dominio perdido. Llegó el empate después de que Sarabia recogiera un rechazo de Livakovic a tiro de Gayà. Merecido el 1-1. Así, se llegó al descanso.

1' Ya rueda el balón en el Parken Stadium.

2' No alcanza el balón Gayà, gran pase filtrado de Laporte. Se quedaba solo el capitán valencianista. Domina España.

6' Falta lateral de España, que finaliza con centro al segundo palo, Ferran cabecea al punto de penalti, pero Koke no es capaz de rematar en el punto de penalti.

9' Falta lateral de Koke, que remata flojo Azpilicueta. El balón es de España.

13' Pase filtrado de Busquets a Morata, la deja atrás a Sarabia que tira al lateral de la red

16' Pase interior de Pedri, que deja solo a Koke, que falla el mano a mano contras Livakovic, que paró.

19' Gol de Croacia (1-0). Pase de Pedri a Unai Simón que no controla y el balón se cuela en la portería española. Antes erró Morata un cabezazo franco tras una jugada colectiva muy buena.

24' Internada de Vlasic, que dispara al lateral de la red. Tiro de Kovacic que se marcha alto.

28' Sufre España. Ha acusado el golpe.

32' Intenta recuperar el ritmo España

38' Gol de España. Gol de Sarabia. Empate a uno. Jugada embarullada. Primero Morata no encuentra espacio para tirar, disparo de Gayà que despeja Livakovic, balón que queda muerto en el área y Sarabia, a quemarropa, hace el tanto.

42' Tiro de Koke que se va desviado.

45' Descanso

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46' Comienza la segunda mitad

48' Apertura de Pedri, centro de Gayà que no alcanza a rematar Morata

52' Centro de Ferran que España no termina de culminar Sarabia en el segundo palo. La recoge Livakovic sin problemas

57' Gooooooooooool de Azpilicueta. Gol de España. Croacia 1-2 España. Jugada que comienza Azpilicueta sacando el balón jugado desde atrás, Conduce Pedri, que abre a Ferran Torres, la pone con la zurda y el propio Azpilicueta, que se incorporó al ataque marca el tanto.

66' Intenta estirarse Croacia. Tiro de Rebic débil que detiene Unai Simón.

67' Paradón de Unai Simón que evita el 2-2. Jugada colectiva de Croacia que se mete en el área española, Gvardiol, con todo a favor y a escasos metros de la portería, tira y Unai Simón se queda con el balón.

72' Gol anulado a Morata por estar en fuera de juego

75' Croacia aprieta que domina territorialmente. Busca el empate el conjunto balcánico. Tiene molestias Gayà. Va a entra Jordi Alba

77' Goooooooooool de España. Gol de Ferran Torres que sentencia el partido. Saca rápido una falta España, pase en largo, Ferrran Torres gana el balón a su par y en el uno a uno con Livakovic lo bate por bajo. Croacia 1-3 España.

84' Casi marca el 1-4 Dani Olmo. No superó su vaselina a Livakovic

85' Jugadón de Modric, que crea peligro, se embarulla la jugada y Orsic anota el 2-3. Gol de Croacia. Se lanza por el empate el conjunto balcánico.

88' Recta final del partido. Aprieta Croacia.

90' Empata Croacia. Gol de Pasalic de cabeza e uno de los últimos intentos balcánicos. Camino de la prórroga.

90'+ Final en Copenhague. Croacia 3-3 España. España desaprovechó dos goles de ventajas en la recta final del choque

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91' Comienza la prórroga

93' Tiro alto de Orsic

96' Ha salvado Unai Simón el 4-3 con el paradón del campeonato. Tiro a quemarropa detenido a Kramaric.

97' Jugada de España que llega a Dani Olmo dentro del área, pero su tiro es desviado por un zaguero

100' Gooooooooooooooool de España. Gooooooooooooooooooool de Morata. Croacia 3-4 España. Centro desde la banda derecha, Morata la baja con el pecho, la acomoda y de semivolea le pega y marca el tanto.

102' Gooooooooooooooooooool de España. Gol de Oyarzabal. Croacia 3-5 España. Otra jugada desde la derecha, esta vez al contragolpe, centro, la recoge Oyarzabal en el área que marca el tanto

105' Fin de la primera parte de la prórroga. Comienza la segunda parte de la prórroga

107' La tuvo Budimir. Tiro desviado.

112' España toca y toca para matar el partido y así cansar a una ya desfondada Croacia.

116' Contragolpe lanzado por Morata que no culmina el mano a mano contra Livakovic, el cual manda su tiro a saque de esquina.

120' La tuvo Olmo. Su tiro dentro del área se estrelló en el palo.

120' Finaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal. España se clasifica para Cuartos de final no sin sufrimiento. Croacia 3-5 España. Gracias a todos los que no habéis acompañado en esta tarde de fútbol total.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ficha Técnica.-

- España: Unai Simón, Azpilicueta, Eric García (Pau Torres 71'), Laporte, Gayà (Jordi Alba 76'), Busquets (Rodri 100'), Koke (Fabián 77'), Pedri, Ferran Torres (Oyarzabal 88'), Sarabia (Dani Olmo 71') y Morata.

- Croacia: Livakovic, Juranovic (Brekalo 74'), Vida, Caleta-Car, Gvardiol, Brozovic, Modric (Ivanusec 114'), Kovacic (Budimir 79'), Vlasic (Pasalic 79'), Rebic (Orsic 67'), Petkovic (Kramaric 46').

- Árbitro: Cüneyt Çakir (Turquía): Amarilla para los croatas Brozovic y Çaleta-Car.

- Goles: 1-0 (20') Pedri, en propia puerta; 1-1 (38') Sarabia; 1-2 (57') Azpilicueta; 1-3 (78') Ferran Torres; 2-3 (85') Orsic; 3-3 (90') Pasalic; 3-4 (100') Morata; 3-5 (102') Oyarzabal.

- Incidencias: Partido de octavos de final disputado en el Parken Stadium de Copenhague (Dinamarca).

Después de los tres primeros encuentros del grupo E en el estadio sevillano, contra Suecia (0-0), Polonia (1-1) y Eslovaquia (0-5), España cambia este lunes de escenario para los octavos de final del torneo diversificado en diferentes ciudades. "Marcharnos de Madrid nos ha costado mucho y seguro que nos hubieran gustado todos los partidos en La Cartuja con nuestra afición", dijo Luis Enrique. Adama Traoré es el descarte de Luis Enrique para el partido contra Croacia.

"Obviamente, preferimos jugar en casa, en Sevilla", expresó este pasado domingo Koke Resurrección, uno de los capitanes de la selección española, en la víspera del duelo de los octavos de final de la Eurocopa 2020 contra Croacia en Copenhague que la Roja disputará este lunes a partir de las 18:00 horas y que podrás seguir en directo con ESTADIO Deportivo".