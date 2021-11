Diego Martínez podría volver a LaLiga

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, se pronunciado sobre las informaciones que apuntan una posible salida del entrenador Unai Emery al Newcastle inglés, asegurando que el club castellonense no tiene "ninguna comunicación" al respecto.

"No sé absolutamente nada. No sé de donde sale, el Villarreal no tiene ninguna comunicación. Acabamos de hablar y le he dado la enhorabuena en el vestuario por la victoria y hemos hecho cálculos sobre las dos próximas jornadas y le hemos felicitado por el partido", dijo Roig tras la victoria ante el Young Boys.

Preguntado por su reacción en el caso de que Emery llegue en breve con una oferta para salir dijo: "no lo sé. Nosotros estamos encantados con Unai y él con el Villarreal. Hay un contrato y se da por supuesto de que es así".

Respecto a si prevé un escenario que no sea el de Emery sentado en el banquillo ante el Getafe en la próxima jornada apuntó: "Tiene un contrato firmado con el Villarreal y su obligación es sentarse ante el Getafe y buscar ganar, en eso estamos".

También se ha referido al respecto el propio Unai Emery, quien lo dejó todo más abierto: "Si se toma una dirección, puede ir en las dos direcciones".

"Yo no abro ni cierro la puerta a nada. Lo único cierto es que he intentado alejarme del ruido. Hay un interés y no tengo más noticia de ese interés y no hay ninguna oferta. Estoy centrado en el Villarreal y en principio no hay pensado nada más allá que eso", dijo Emery a Movsitar+ tras ganar al Young Boys.

"Ante esta hipótesis, si es que llega, antes de decir que sí, lo hablaré con la familia Roig y a partir de ahí si se tomase una decisión podría ir en cualquier dirección si se cumplen requisitos", dijo Emery, que insistió en que hasta ahora "todo son hipótesis".

Posteriormente, Emery admitió en rueda de prensa que hay interés por parte del equipo inglés pero que la situación no se va a alargar "porque no tiene visos de alargarse" y a continuación aseguró que solo piensa en quedarse.

"He hablado del ruido que se ha producido y el primero que se siente incómodo soy yo, pero hemos logrado centrarnos en el partido. Les he dicho -a la plantilla- que me han transmitido el interés y que no se han dado más pasos", concluyó.

Desde Inglaterra, la BBC informa que Unai Emery ya habría rechazado la oferta. Y es que el Newcastle tendría que abonar al Villarreal seis millones de euros para hacerse con sus servicios. En cualquier caso, en el 'Submarino amarillo' ya han tanteado el mercado, analizando posibles sustitutos.

Tres son los técnicos en los que baraja el Villarreal. Entre ellos, Diego Martínez, quien sería un proyecto continuista de Unai Emery, habiendo sido miembro de su cuerpo técnico en el Sevilla FC. El técnico gallego, sin equipo, se encuentra en Inglaterra formándose a la espera de coger un nuevo proyecto. Su idea era hacerlo en Inglaterra, de inicio, la próxima temporada.

En cualquier caso, la opción del Villarreal, en Champions, no sería mal vista por Diego Martínez, quien contemplaría con buenos ojos la posibilidad de recalar en LaLiga de nuevo, tras acabar con el Granada CF el pasado curso.

Javi Gracia, que viene de salir por la puerta de atrás en el Valencia, y Ernesto Valverde, cuya opción es más complicada al venir cobrando siete millones de euros en el Barcelona, son otros de los técnicos que contempla el Villarreal.