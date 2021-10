Óscar Arias: su candidatura a la dirección deportiva del Granada y un nuevo reto en Inglaterra junto a Diego Martínez

Durante su extensa entrevista con ESTADIO Deportivo, Óscar Arias, quien fuera director deportivo del Sevilla FC y del Cádiz CF, entre otros, también se refirió a su actual momento, en paro, buscando un nuevo reto deportivo tras haber abandonado el conjunto amarillo el pasado mes de enero. Vinculado con la dirección deportiva del Granada CF meses atrás, Arias habla sobre sus opciones de acabar en el Granada, su relación con Diego Martínez y un posible salto al fútbol inglés, como el extécnico nazarí.

- ¿Cómo trabaja un director deportivo en paro?

Éste es nuestro mundo, es así.Llevaba ocho años consecutivos trabajando de manera ininterrumpida desde que llegué al Sevilla FC y este año, tras mi salida del Cádiz CF. Este año no hubo ninguna opción interesante ni nada que fuese satisfactorio para mí y decidí esperar.

- La pandemia, imagino, no se lo pondría sencillo a la hora de poder abordar posibles ofertas en el extranjero.

- Es complicado para todo. En todos los ámbitos laborales la pandemia ha hecho un daño importante y el fútbol no es ajeno a eso. Es cierto que ahora hay un poco más de dificultades pero parece que poco a poco todo va recomponiéndose, que todo va volviendo a su sitio, y esperemos que en las próximas fechas todo se vaya normalizando.

- ¿Cuál es su plan de cara al futuro?

- La idea es seguir trabajando. Eso es lo que he hecho toda mi vida, además es lo que me gusta y me siento cualificado y preparado. Lo único que me queda es esperar una oportunidad en la que seguir desarrollando mi trabajo.

- ¿Sólo trabaja en la idea de volver a asumir la dirección deportiva de un equipo de fútbol o también contempla la posibilidad de incorporarse a la estructura de alguna entidad bajo otro cargo?

- Todo depende de las posibilidades que se puedan presentar. Hay clubes, hay instituciones, en los que entrar a formar parte de una estructura, aunque no sea como director deportivo, también puede ser un buen paso, una buena opción. De momento no hay ninguna opción sobre la mesa en ningún sentido ni en otro y yo estoy abierto a escuchar cualquier posibilidad siempre que sea interesante para las dos partes.

- ¿Qué hubo de cierto en sus opciones de hacerse con la dirección deportiva del Granada CF?

- Fue verdad. Lo que ocurre es que estaba todo un poco vinculado a Diego Martínez. Esa es mi opinión, no lo sé. Porque tampoco lo he podido contrastar con nadie de allí de Granada. Pero creo que estaba todo un poco vinculado a la continuidad de Diego Martínez en el Granada. Diego y yo mantenemos una muy buena relación y yo pienso que, de alguna manera, era un estímulo más para que Diego se quisiese quedar en el club el hecho de que yo llegase a Granada y estuviese trabajando junto a él. Pero luego la realidad es que todo se quedó en eso, en rumores, en situaciones que salieron en prensa. Pero realmente no hubo ningún tipo de propuesta.

- Hablando de Diego Martínez, ¿se sumaría a su proyecto en la Premier? ¿Estaría abierto a hacer carrera en Inglaterra?

- El mundo del fútbol está totalmente globalizado. Los técnicos, los profesionales españoles están muy valorados dentro del panorama mundial y yo, por supuesto, estaría abierto a cualquier propuesta que pudiese salir de fuera. Todo sería sentarse, estudiarlo y hablarlo. Y si es interesante para todos, adelante. ¿Por qué no?