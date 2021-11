Un estudio revela que los fetos se activan al escuchar el himno del Granada, el Sevilla o el Betis... y a Antonio Orozco.

Un 85 % de los fetos se activan y reaccionan con gestos al escuchar himnos futbolísticos, según un estudio del Instituto Marquès, cuyos científicos han concluido que "la pasión por el fútbol empieza antes de nacer".

El 85 % de los fetos que han sido sometidos a la música de los himnos de diferentes clubes de fútbol se despiertan, mueven la boca y sacan la lengua cuando oyen esta música en el interior del vientre materno, aunque todos reaccionan de forma parecida independientemente del himno que estén escuchando.

Según el Instituto Marquès, especializado en reproducción asistida, cada vez más mujeres eligen el himno de su equipo preferido para estimular al feto durante su embarazo utilizando el altavoz vaginal Babypod.

Ante esta tendencia, los médicos del Institut Marquès decidieron investigar las reacciones de los fetos a los diferentes tipos de voces y de música para descubrir cuáles consiguen una mayor estimulación.

"Muchas de las mujeres que participan en estos estudios a través de una ecografía musical 4D, junto con sus parejas, pedían saber la respuesta al himno futbolístico del club de sus amores", han explicado los especialistas del Institut Marquès, que utilizó la web www.madresfutboleras.es para que se apuntaran madres voluntarias que estuvieran entre 20 y 30 semanas de gestación.

El estudio ha concluido que el 85 % de los fetos se activan; el 60 % hacen movimientos de la boca y de la lengua y el 8 % reaccionan con una protrusión de la lengua.

La conclusión, según el estudio de Institut Marquès, "es que los himnos futbolísticos, en comparación con otros estilos musicales, estimulan la comunicación en el feto, pero en menor grado que la música clásica y la tradicional. Responden de similar manera que con la audición de música moderna".

Según el estudio, los índices de respuesta de los himnos futbolísticos son similares a los obtenidos por piezas célebres de pop-rock ("Pedacitos de ti", de Antonio Orozco; "Mna Na hEireann", de Sharon Corr; o "Too much heaven", de The Bee Gees).

En cambio, a modo de ejemplo, la respuesta a la "Serenata 525" de Mozart induce movimientos boca-lengua en el 91 % de los bebés en gestación, y en el 73 % provoca movimientos característicos de protrusión de la lengua.

El estilo musical que provocó que un porcentaje más alto de fetos moviera la boca fue la música clásica (84 %), seguido de la tradicional (79 %), situando el pop-rock en tercer lugar (59 %).

Según el director científico del Institut Marquès, Àlex García-Faura, "hemos visto que las melodías que más estimulan a los bebés son la música clásica y las canciones tradicionales, las que se han trasmitido de padres a hijos durante generaciones. Lo hemos confirmado viendo cómo se despiertan, mueven la boca, sacan la lengua€".

"Es muy poco habitual que movimientos como estos se produzcan de forma espontánea, y solo un 3-5% de los fetos lo hacen sin estímulo alguno", ha añadido.

El estudio no halló diferencias estadísticamente significativas entre los 15 himnos estudiados, es decir, las reacciones son prácticamente iguales cuando los futuros bebés oyen el himno del Barça o el del Real Madrid, por ejemplo.

Las voluntarias eligieron el himno que le querían poner a su hijo, con lo que los médicos estudiaron las ecografías efectuadas con el himno del Barcelona, Espanyol, Real Madrid, Atlético de Madrid, Girona, Valencia, Atlético de Bilbao, Betis, Granada, Sevilla, Bayern de Munich, Liverpool, Roma, Milán y el París Sant Germain.