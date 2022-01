Luís Maximiano: "El VAR es la verdad deportiva"

El portero del Granada, Luís Maximiano, aseguró tras el empate del Granada ante el Elche, cuestionado ante las cámaras de Movistar LaLiga, que "el VAR es la verdad deportiva". Lo hizo para explicar las dos acciones polémicas del encuentro en el Martínez Valero, que le tuvieron a él y a Guido Carrillo como protagonistas. En cuanto al propio partido, sostuvo que al conjunto rojiblanco se le tenía que exigir ganar.

"El árbitro pitó y tiene la ayuda del VAR", destacó el luso, quien indicó que, en el gol anulado al conjunto ilicitano, recibió el contacto de Carrillo. "En el rechace, sí que me tocó en la mano", defendió. Seguidamente, explicó que en el lance en el que el punta reclamó penalti, tras un centro desde la banda, ambos jugadores fueron "al balón al mismo tiempo". "Creo que no le he tocado", expuso, para seguidamente resolver que "el árbitro lo ha decidido así y hay que respetar".

Maximiano recordó que "jugar aquí -en el Martínez Valero- nunca es fácil", si bien expresó que lamentó que el Granada no se llevara los tres puntos. "Tuvimos un jugador más gran parte del segundo tiempo, queríamos ganar. No hemos podido y hay que seguir trabajando".