Robert Moreno: "He visto peligrar el resultado durante la segunda parte"

El entrenador del Granada, Robert Moreno, aseguró tras el empate de su equipo ante el Elche que sufrió por conservar el punto sumado. "No era nuestro mejor día, no estábamos fluidos, no estábamos con unas sensaciones buenas e, incluso, yo he visto peligrar el resultado durante la segunda parte", reconoció el técnico rojiblanco, quien, por ello, se va conforme. "Dentro de lo que a priori se espera de un partido en el que te quedas con uno más durante tanto tiempo, que es ganar, no doy por malo el empate, tal y como estábamos", abundó el preparador, quien reconoció que sus pupilos deberían "haber generado algo más".

"Siempre que te pones o te quedas con un jugador más durante tanto tiempo, lo que se espera es poder sacar provecho de ello", expuso Moreno, quien no olvidó que "ellos -los jugadores del Elche- han defendido bastante bien". "Nos han hecho algunas transiciones peligrosas. Ellos tienen jugadores habilidosos que conducen bien. Se han aproximado con peligro y nos podían haber llegado a marcar en la segunda parte", analizó el catalán, antes de lamentar que "cuando te pones con uno más, desgraciadamente, la gente baja un poquito, porque no tienes que hacer tanto como cuando estás en igualdad". "Es una pena, porque ese poquito que bajas hace que se igualen las cosas", esgrimió.

"Hoy le habíamos pedido al equipo reaccionar un poco a esa racha buena que llevábamos, que te puede engañar y llevar a cierta relajación. Creo que, en ese sentido, ellos han salido muy fuertes en la primera parte y hemos estado aguantando bastante bien, hemos creado alguna ocasión a pesar de que el dominio territorial era más suyo que nuestro", detalló Moreno, que considera que "el punto es bueno". "Nos mantenemos a siete puntos, era un rival directo y seguimos sumando. Son seis jornadas seguidas sin perder", recordó.

Cuestionado sobre la falta de fluidez en sus pupilos, el preparador señaló que es algo "normal". "Después de un parón de cinco días, vuelves a entrenar con unas circunstancias muy especiales, que prácticamente has hecho dos entrenos buenos, y eso se nota, en la fluidez, en las sensaciones de los jugadores", se extendió, antes de puntualizar que los nazaríes lo estuvieron "intentando de forma repetida". "Hemos tenido varias ocasiones para marcar. Ellos creo que llevan entrenando desde el lunes, por esto del calendario raro que hemos tenido", señaló.

"Al final, un partido disputado, contra un rival directo. Lo analizaremos en profundidad y con tranquilidad, pero creo que hemos generado ocasiones. Quizás, deberíamos haber generado más, pero si hubiéramos marcado un gol, no estaríamos hablando de ocasión perdida. Creo que hemos tenido algunas muy claras", sintetizó, sin ahondar demasiado en la evaluación de la primera vuelta de su equipo. "La valoración es positiva. Con 23 puntos a mitad de curso, cuando el objetivo principal es la salvación, pues creo que estamos en números de salvación y, sobre todo, en sensaciones de salvación, porque muchas veces es lo que también cuenta", exteriorizó.

Robert Moreno no quiso hacer valoraciones sobre la actuación arbitral, puesto que prefirió centrarse "en lo que puedo controlar". Sí, en cambio, se pronunció acerca de los cambios que realizó. "No tenemos a Rochina ni a Bacca, que son los que te pueden dar cosas diferentes arriba, y, por detrás, más allá de lo de Isma por Max, creo que estábamos bien, ganando las disputas con Guido; Torrente estaba bien. Lo de Quini lo hemos hecho por la tarjeta", aclaró, antes de abundar en la situación particular de Carlos Neva, que dio negativo en las horas previas al viaje a Elche. "Que no haya entrenado con el grupo no significa que no haya entrenado, y más Neva, que si le dejas un rato encerrado en una habitación, se suicida. El chico ha estado trabajando físicamente para poder llegar. Probablemente, es el caso que más se puede permitir entrenar, volver y estar que vuela", elogió.

"El gol anulado podía darlo por bueno"

Francisco Rodríguez, homólogo de Robert Moreno en el banquillo del Elche, también se expresó satisfecho con el empate. "Es un punto que, después de habernos quedado con 10 en la segunda parte, valoramos como bueno", expresó el técnico, que quiso quedarse "con la comunión entre el equipo y la afición". "Estamos contentos con el resultado. Puntuar para nosotros es importante", exteriorizó el preparador franjiverde, que, no obstante, se sintió perjudicado por la actuación arbitral. "Entendía que el gol anulado podía darlo por bueno, porque el portero se quejaba de la cara y Guido -Carrillo- no le tocó la cara en ningún momento, sino que le había quitado el balón de la mano", argumentó el entrenador, que fue expulsado por protestar. "Quizás me equivoco yo protestando, pero bueno. Si ellos se han equivocado, espero que también hagan reflexión", sugirió.