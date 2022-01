Ricard Sánchez: "Me siento muy identificado con la 'eterna lucha'"

De la carrera de Ricard Sánchez (Sant Jaume dels Domenys, 2000) solamente se ha escrito el prólogo, aunque ya avanza relatos emocionantes. Aún no ha cumplido 22 años, pero su paso por la cantera del Barça y del Atlético de Madrid cultivó un gran potencial. En este ejercicio pasa su particular mili, peleando por la permanencia del Lugo en Segunda, para terminar de curtirse antes de dar el salto a la élite. "Está siendo una experiencia muy enriquecedora", reconoce a ESTADIO Deportivo. Desde el otro lado del teléfono, desprende entusiasmo y sensatez. Le espera el Granada, que le cedió al club gallego tras incorporarle del filial colchonero en la última jornada del pasado mercado. En esta campaña, evalúa con atención su progreso. El lateral diestro, centrado en salvar al equipo en el que juega, promete que va a "dar el cien por cien cuando llegue el momento" de hacerse hueco en la plantilla nazarí.

Pregunta: ¿Qué tal su primera experiencia en una categoría profesional?

Respuesta: De momento, la verdad es que está siendo muy enriquecedora. Vengo de filiales, es mi primer año en el fútbol profesional, y la verdad es que cambia mucho. No el nivel, sino la intensidad con la que se juegan los partidos. Aprendes un montón, porque sales de un equipo filial, donde no estás protegido, pero tienes un tipo de juego y se permiten más errores. En la categoría de Segunda división, como todo el mundo ve, cometes un error y te puede costar el partido. Maduras mucho, aprendes muchísimas cosas. Cuando estás en un filial, lo que hay en el vestuario son chavales. Aquí hay hombres ya, personas de 38, veintitantos años, que tienen una experiencia, un recorrido, y aprendes mucho. Eso es muy positivo.

P.: ¿Cómo fue su adaptación, tanto a la categoría como al Lugo?

R.: Tengo que decir que en el Lugo me han acogido muy bien. Desde el principio, se han comportado muy bien conmigo. Tanto el club como los jugadores me han arropado muy bien. Siempre han estado allí para todo lo que he necesitado, siempre he tenido a gente apoyándome. Es un club muy familiar, que te trata muy bien. Los compañeros me han integrado y la verdad es que estoy muy contento, porque, aparte de lo que es el fútbol, en la ciudad de Lugo vivo muy bien. Para cualquier cosa que necesito, tengo a algún compañero que me puede ayudar, o a algún miembro del club. Me siento muy acogido, muy arropado y muy contento.

P.: ¿Se parece en algo a vivir en Madrid o en Barcelona?

R.: No tiene nada que ver -ríe-. Mi novia es de Barcelona, ahora mismo estoy allí -los jugadores del Lugo tuvieron unos días de descanso esta semana-, y no tiene nada que ver. Estuve viviendo en Madrid y tampoco tiene nada que ver, la verdad, pero, sinceramente, me gusta mucho Lugo. Yo, por ejemplo, vivo solo, con mi mascota, y vivir es una locura, porque sales a pasear por ahí con el perro y ves sitios que no te encuentras ni en Barcelona ni en Madrid, con naturaleza, tranquilidad... Es otro estilo de vida diferente del que te encuentras en una ciudad grande. Es adaptarse y yo me he adaptado bien, me gusta ese estilo de vida y estoy muy contento.

P.: Se ha afianzado en el costado diestro del Lugo.

R.: Todo necesita un proceso de adaptación. Llegué el último día de mercado, no sé si llevaban ya tres o cuatro partidos de Liga jugados, con la pretemporada hecha, el míster conocía a todos los jugadores que tenía... A mí me tenía que conocer aún. Yo estoy para sumar, para ayudar al equipo. Estoy encantado de todo lo que sea poder jugar partidos, aportar mi fútbol y poder ayudar en lo máximo. Para eso estoy, para estar a disposición del club, de todo lo que necesiten.

P.: La permanencia está reñida, pero, en este momento, el corte les queda a una distancia considerable.

R.: La última victoria, de este fin de semana, nos ha aportado una tranquilidad extra, pero no nos podemos relajar. Estamos haciendo las cosas muy bien, el equipo está compitiendo. Creo que, a veces, nos ha faltado un puntito de suerte, de cara al gol o que en una jugada puntual nos hagan daño, pero que el equipo está compitiendo muy bien. Los jugadores están implicados, el equipo está implicado. Sabemos a lo que jugamos. Intentaremos conseguir el objetivo lo antes posible.

P.: El último día del mercado de verano fue agitado para usted.

R.: Fue un mercado complicado -ríe-. Se hablaron muchas cosas dentro de mi entorno, se especularon muchas cosas. Fue un mercado de idas y venidas, pero al final todo se aclaró, todo salió bien. Estoy contento, feliz, agradecido por la oportunidad. Ahora, a aprovecharla.

P.: Por Granada solamente pasó para firmar y emprender el viaje a Lugo.

R.: Sí. Todo se dio muy rápido. Yo estaba haciendo la pretemporada con el Atlético y supe que se estaba gestando la opción de salir al Granada. No quería involucrarme mucho, porque eso es faena de mis representantes. Yo quería saber lo justo y necesario, porque se dicen muchas cosas y luego, si no salen, te decepcionas el doble, pero yo sabía que esa posibilidad estaba. Cuando sucedió, yo, encantado, muy feliz, porque creo que es un paso muy importante en mi carrera. Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron. Todo se dio muy rápido y al final todo salió bien. Estoy contento con cómo salieron las cosas. Siempre agradecido.

P.: ¿Qué se aprende a las órdenes de Simeone?

R.: La verdad es que aprendes mucho. Ya no solo del entrenador, sino de competir, de los compañeros que tienes. Es un equipo en el que ganas o ganas. Entonces, se te pegan cosas de luchar, de competir, de la intensidad, del ritmo... Yo estoy muy agradecido por mi etapa en el Atlético. He aprendido muchas cosas que antes no tenía.

P.: Pasó cuatro años allí, trabajó a diario con el primer equipo atlético y llegó a debutar. ¿Cómo fue la experiencia?

R.: Era debutar en un primer equipo y hacerlo en uno de los más grandes del mundo como es el Atlético. Cuando me pasó, ni me lo creía. Es una experiencia que nunca olvidaré. Fue brutal. Compites con jugadores del más alto nivel. Aprendes muchísimo en muy poco tiempo. Eres como una esponja, te empapas de todo lo que puedes. Cuanto más cojas, mejor.

P.: ¿Se siente campeón de Liga?

R.: Hombre, yo debuté, jugué minutos, aporté mi granito de arena. No te sientes campeón de Liga como si lo hubieras jugado todo, pero sientes que formas parte de algo que ha sido muy importante. En menor medida, sí, pero, dentro de lo que cabe, tienes tu huequito, tu trocito de decir 'ostras, yo he estado allí'.

P.: Al final de la temporada tiene que volver a Granada. ¿Cómo afronta esa circunstancia?

R.: Estoy muy contento y entusiasmado. Estoy dispuesto a todo. Estoy en el Lugo cedido y estoy muy agradecido a los dos clubes. Al Granada, por apostar por mí, porque es una apuesta importante; al Lugo, por darme la oportunidad de jugar en una categoría superior a la que estaba, de poder ayudar al equipo. Cuando me toque volver a Granada, haré lo que sé: trabajar al máximo, intentar competir, aportar el máximo al equipo. Si me tengo que quedar, lo daré todo. Es que no sé hacer otra cosa -ríe-.

P.: ¿Le hacen saber que están siguiendo su proyección?

R.: La verdad es que sí. Están en contacto conmigo, me van preguntando y me van informando. Están encima de mí.

P.: Cuando firma con el Granada, ¿se le transmite que el deseo es que acabe siendo un futbolista del primer equipo?

R.: Cuando hacen una apuesta así, es arriesgado, porque soy un jugador joven, pero yo estoy aquí para demostrar lo que valgo e intentar trabajar al máximo, dar lo mejor de mí. Intentaré ayudar al equipo cuando toque. Ahora mismo, estoy en el Lugo, así que estoy más centrado en este año, en hacer buena temporada e intentar conseguir el objetivo. Cuando llegue el momento, trabajaré como el que más, daré el cien por cien de mí, aportaré lo máximo que sé y ayudaré en todo lo que pueda.

P.: ¿Pudo hablar con Robert Moreno?

R.: Sí, crucé algunas palabras, pero fue todo muy rápido. Estuve hablando unos momentos con él, pero fue todo rapidísimo. ¡En cuatro días me hice 1.500 kilómetros desde Madrid a Granada y de allí, a Lugo!

P.: ¿Cómo ve al Granada?

R.: En los últimos encuentros lo estoy viendo muy bien. Lo sigo, la verdad. Veo casi todos los partidos, cuando no coinciden. Les veo muy bien, están muy enchufados y eso es bueno. Cuanto mejor estén, mejor para todos. Les deseo lo mejor, la mayor suerte y que sigan así.

P.: También, para tener la oportunidad de jugar en Primera el año que viene, ¿no?

R.: Hombre, no sería eso, pero les deseo lo mejor porque, al final, dentro de lo que es, pertenezco al club. Han hecho una apuesta muy importante por mí y yo les tengo que devolver la confianza. Fuera o dentro del club, me siento parte de él y quiero lo mejor para él. Yo siempre me alegro cuando ganan, o cuando empatan en el minuto 89 -sugiere, en relación al último encuentro del conjunto granadino-.

P.: ¿Qué jugador se encontrará la afición del Granada la próxima temporada?

R.: Cuando firmé por el Granada, vi el estadio Los Cármenes y me enseñaron la camiseta. Es un equipo increíble, un club profesional. Todo niño, desde que es pequeño, sueña con ser jugador de Primera división y la afición se va a encontrar la mejor versión de mí. Yo intentaré dar el máximo, trabajar, ser humilde y aportar mi granito de arena en todo lo que pueda. Estoy muy contento. Cuando me toque estar, estaré implicado al cien por cien. Quieras o no, la filosofía del Atleti se me ha quedado, que es dar el cien por cien en todos los partidos. El trabajo no es negociable. Creo que eso es muy importante y eso es lo que se encontrará.

P.: El lema del club es 'eterna lucha'. Casa bastante con esa filosofía del Atleti.

R.: Eso es. Son parecidos. Ya no solo por los colores, que son los mismos, sino por el lema del club, la filosofía que transmite y la forma de jugar son afines. Me siento muy identificado y estoy muy contento por la oportunidad que me han brindado.

P.: Comparte vestuario con Joselu, que pasó por el Granada. ¿Le ha comentado ya algo sobre el club y la ciudad?

R.: Hemos hablado por encima. Aunque hay unos cuantos jugadores cedidos, estamos todos muy implicados en esta temporada, pero sí, cuando he hablado con él, la verdad es que me ha contado maravillas de la ciudad y del club. También coincidí un tiempo con Eddy Silvestre y hablé con él. Me contó también maravillas del club, así que estoy emocionado por todo lo que me cuentan y agradecido.

P.: En el Granada juega Santiago Arias, con quien coincidió en el Atlético. Él, cedido, debe salir el próximo curso, por lo que a usted le aparece la oportunidad de ocupar su puesto.

R.: Con Santi estuve toda la pretemporada. Subí a entrenar cuando él estaba en el primer equipo. Yo era bastante joven, entonces. En esta pretemporada compartimos vestuario y es que es una persona de diez. Me apoyó mucho porque me integró. Cuando estuve con él, estuve muy bien. Estoy entusiasmado. Le deseo lo mejor a Santi.

P.: ¿Conoció durante su etapa en Barcelona a alguno de los miembros del club?

R.: Cuando estuve en Barcelona, era muy joven. De los cuatro años que jugué allí, estuve uno en La Masía. Yo iba y venía en taxi siempre, desde mi casa. Nos recogía y tenía una ruta. Coincidía con unos cuantos, pero lo hacía más con los de mi edad. Con Monchu había hablado alguna vez, pero es mayor. Igual que con Álex Collado, que le han fichado recientemente, también es mayor que yo. Sabía quiénes eran y habíamos cruzado palabras en alguna ocasión, pero no es que tuviéramos mucha relación. Ellos estaban en La Masía porque eran más mayores. Yo iba y venía. Con Pep Boada no coincidí porque era muy joven, esos temas los llevaban mis agentes.

P.: Firmó un contrato largo con el Granada. ¿Se ve haciendo carrera en el club?

R.: Yo no sé qué va a pasar en un futuro, pero en lo que esté en mi mano, voy a dar el cien por cien. Voy a luchar al máximo y voy a intentar aportar el máximo de mí. Creo que eso es lo más importante, que quien me vea sepa que voy a dar el cien por cien y que voy a estar de verdad.