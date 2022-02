Robert Moreno: "Es un resultado injusto para el esfuerzo de los jugadores"

Granada y Villarreal se enfrentaron este sábado a las 14 horas en el Estadio Nuevo Los Cármenes en un choque en el que los andaluces buscaban romper su mala racha de resultados y los amarillos alargar su buen momento.

El equipo dirigido por Robert Moreno llegó al choque en su peor momento de la temporada al acumular seis partidos sin ganar, cuatro derrotas consecutivas y tres encuentros seguidos sin marcar. Esto ha provocado que la renta sobre la zona de descenso sea de sólo cuatro puntos, distancia que podría menguar al no conseguir puntuar este sábado.

Los rojiblancos completaron un primer tiempo soporífero, cometiendo errores impropios del calado de un equipo de Primera. La pronta lesión de Gonalons, el penalti y el tiempo que transcurrió entre que Manzano fue a revisar la acción, terminaron por sacar a los nazaríes del partido, que recibieron el segundo golpe tras un desajuste defensivo que aprovechó de nuevo Danjuma para hacer el segundo.

En la segunda parte, los nazaríes estuvieron más acertados y Milla recortó distancias desde los once metros. La falta de pegada y la calidad individual de los visitantes terminaron por hundir al Granada con un Danjuma estelar, que anotó un hat-trick. Moi Gómez aumentó la renta en el 96'.

Justo después de la derrota intervino ante los micrófonos de Movistar+ el capitán rojiblanco en el día de hoy, Víctor Díaz. El sevillano volvía al once inicial como central para formar pareja junto a Germán Sánchez.

Justo después, le ha tocado en rueda de prensa a Robert Moreno. El técnico catalán accedió a la sala de prensa algo abatido y ha reconocido que su equipo mereció algo más, "me parece un resultado muy abultado para lo que se vio sobre el terreno de juego. Es muy difícil plantarte tantas veces así frente al Villarreal y no marcar. Es un resultado injusto para el esfuerzo de los jugadores", ha lamentado el técnico.

Tres son el número de penaltis que se han señalado este sábado en el Nuevo Los Cármenes con un Gil Manzano que ha tenido más trabajo del que esperaba. "Me fío de los árbitros, que son los que saben, pero aún tengo que verlos, más desgracias no puede haber", ha declarado con resignación para añadir la lesión de Gonalons, "otra más", ha lamentado.

La primera parte fue crítica para los rojiblancos, con un Villarreal aplastando en posesión y juego. Por ello, a la vuelta del entretetiempo, Moreno cambió de esquema sustituyendo a Quini apostando por defensa de tres con dos carrileros. "Con el 0-2, apostamos por una línea de tres con carrileros para igualarles por la velocidad de Danjuma. El cambio de sistema tras el descanso ayudó a generar ocasiones, atacando la profundidad ante un equipo que presiona muy bien. Con el 0-0 se tiene más miedo a perder y se es menos atrevido", ha explicado.

Ahora solo queda digerir la derrota, que no por abultada deja de ser dolorosa. "Cuando no ganas se generan dudas que a veces no te permiten tener el atrevimiento para intentar las cosas que sí intentas con confianza. Seguimos fuera de descenso tras unos partidos muy complicados ante equipos de Europa", ha remarcado el catalán.

Preguntado sobre el derbi ante el Cádiz CF, Moreno quiso destacarlo como un partido de fútbol "más". "No sé si es una final para mí, esas cosas no las tengo que decir yo, pero no lo veo así", ha asegurado.