Raúl Torrente, intervenido de su grave lesión de rodilla

El canterano rojiblanco no regresará a los terrenos de juego hasta el próximo mes de septiembre u octubre

El defensa rojiblanco Raúl Torrente ha sido intervenido este viernes de su lesión grave de rodilla. Se pierde con toda seguridad lo que resta de temporada y la pretemporada de la próxima campaña por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Esta lesión suele tener un periodo aproximado entre siete y ocho meses, por lo que está previsto que el gaditano no regrese a los terrenos de juego hasta el próximo mes de septiembre u octubre.

En un escueto comunicado, el club ha informado de que el gaditano ha sido operado de manera satisfactoria de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. La intervención, programada para la mañana de este jueves, ha sido realizada por los propios Servicios Médicos del Granada CF a manos del cirujano José Luis Martín Alguacil. En los próximos días comenzará su proceso de rehabilitación, según ha comunicado el Granada.

El zaguero rojiblanco tuvo que ser sustituido en el Pizjuán tras una acción el la que se quejaba de manera ostensible de la rodilla derecha tras una jugada en la que no pisó bien. Tras ser atendidos por los servicios médicos del club, decidieron que lo más adecuado era que el chaval no ingresara de nuevo en el terreno de juego, aunque se probara por unos minutos. Ya en el banquillo, a Torrente se le pudo ver afectado y, aunque todavía no conociera el alcance de su lesión, sí bien sabía que algo no iba bien.

En los últimos días, al murciano se le ha dejado ver por la Ciudad Deportiva observando los entrenamientos de sus compañeros. Habrá que ver qué soluciones toma Aitor Karanka ante este contratiempo. Es posible que el técnico suba a jugadores del filial como Sergio Barcia o Pepe Sánchez a entrenar con el primer equipo.

No obstante, el hombre que más se postula para ocupar su posición es Pepe Sánchez. El efutbolista del filial se postula como titular debido a las bajas por lesiones y sanciones que sufre el conjunto nazarí. Por otra parte, Karanka ya ha contado con la presencia de Miguel Ángel Brau, del filial, en los entrenamientos, ya que el murciano también está acostumbrado a jugar como tercer central por la izquierda o como carrilero en sus compromisos con el Recreativo Granada en Segunda RFEF, también de la mano de Torrecilla.

Habrá que ver cómo se las gasta el nuevo técnico en un partido tan vital como el de este domingo ante el Celta, ya que Barcia también podría tener minutos ante las múltiples bajas que sufre el Granada de Karanka.