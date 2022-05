Aguirre avisa al Granada: "El resultado puede marcar lo que queda de liga"

El 'Vasco' Aguirre cree que la clave es tener "la iniciativa del partido"

Tras el empate arañado en la última jornada en el Nuevo Los Cármenes ante el RC Celta con un gol en el minuto 91 de Darwin Machís, el Granada se juega este fin de semana media vida para salvar sus aspiraciones de continuar una temporada más en Primera división.

Esta vez, la escuadra rojiblanca visita en Son Moix al RCD Mallorca, rival que pelea en estos momentos por el mismo objetivo que los nazaríes. Para esta cita, Aitor Karanka ya podrá contar con Víctor Díaz, Quini y Domingos Duarte, que cumplieron ciclo de sanción ante el Celta el pasado domingo, así como con Torrente, Neva y, previsiblemente, algunos tocados que aparezcan con molestias.

El técnico del conjunto bermellón Javier Aguirre sí ha calificado el encuentro de "final" al contrario que Karanka, ya que piensa que "jugamos ante un rival directo y el resultado puede marcar lo que queda de liga, aunque no será definitivo".

"Lo ideal sería marcar pronto, pero si no se da, que al menos lo intentemos. Que la gente vea que queremos ganar el partido. Quiero que el equipo defienda mejor de lo que lo ha hecho, porque hemos recibido goles evitables", aseguró.

"Estamos obligados a llevar la iniciativa, tener la pelota. Conozco la estadística de que no hemos ganado en ninguno de los partidos que se ha jugado a las dos de la tarde, pero las estadísticas están para romperlas", precisó el técnico azteca.

Desde que Aguirre tomó las riendas del RCD Mallorca, el conjunto insular ha logrado dos victorias en casa ante Atleti y Alavés, aunque ha caído a domicilio frente a Getafe, Elche y Barcelona. "Hemos competido en todos ellos, salvo en la segunda parte en Elche. La imagen que dimos no fue buena, no me gustó" hizo hincapié.

"Es muy importante que podamos darle una alegría a los aficionados. El jugador número 12 es importantísimo mañana, por ello, la actitud será innegociable", dijo el entrenador mallorquinista, que se mostró "sorprendido" por las declaraciones de Aitor Karanka, entrenador del conjunto granadino, quién le calificó de "principal amenaza del Mallorca".

"Valoro sus palabras, pero me fijo en su equipo, y desde que él está, el Granada ha jugado dos partidos y los dos de diferente manera. Vamos a intentar nosotros tener más tiempo la pelota, llevar el protagonismo y la iniciativa del partido", remarcó el 'Vasco' Aguirre.

El Granada viajará esta tarde hasta Palma de Mallorca para velar armas en su cuartel hasta que mañana a las 14 horas de comienzo el vibrante choque entre bermellones y rojiblancos bajo el sol de Son Moix.