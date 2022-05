El alcalde de Granada pide al propietario del club que "dé la cara"

El regidor granadino ha solicitado una reunión con el máximo mandatario Rentao Yi y asegura que quiere "solvencias para Granada"

Dos días han pasado ya desde la debacle del domingo. El Granada dependía de sí mismo para salvar la categoría y estar en Primera en nueve de las últimas once temporadas. Finalmente, no será así, pues los resultados de Mallorca ante Osasuna y Cádiz ante Alavés, unido a que los nazaríes no fueron capaces de anotar ante el Espanyol, provocaron el retorno a Segunda de los granadinos.

Un descenso que aún no se ha asimilado en Granada, puesto que su equipo era el que más factible veía sellar la permanencia. Ahora, la cuidad está sumida en la más absoluta tristeza, abedores de que la vuelta a la máxima categoría del fútbol español no será fácil, y más con una de la Segundas divisiones más complejas del mundo futbolístico, si no la que más.

El caso es que el descenso ha caído como una losa sobre el club y sus aficionados, que muy saben lo que es sufrir en el club de la Eterna Lucha. A la espera están de conocer el proyecto deportivo que, de nuevo, arranca tarde; pues incluso el Alavés ya tiene nuevo comandante de barco para regresar: Luis García Plaza. Por contra, no se sabe qué va a pasar todavía con la parcela deportiva nazarí, que se encuentra en el alambre tras perder la categoría.

La propiedad china sigue sin dar señales de vida y deben empezar a preparar cuanto antes el proyecto para regresar a Primera. De hecho, ya van tarde. Ante todo esta catarata de acontecimientos, el alcalde de la ciudad de Granada y reconocido granadinista, Paco Cuenca, ha pedido este martes en un encuentro con los periodistas que el conglomerado empresarial DDMC, sociedad propietaria del Granada encabezada por su presidente Rentao Yi, "dé la cara" y "cuente qué va a hacer" para "recuperar" para la ciudad "la máxima categoría".

Cuenca cree que es "un duro golpe", ya que estar en LaLiga es "ilusión, expectativa, disfrute y orgullo", agregando que hay que ponerse "a trabajar desde ya para recuperar la categoría perdida".

El regidor se ha mostrado "confiado" en que el Granada va a "reponerse y va a estar en Primera en poco tiempo", y ha rememorado lo que ocurrió cuando el club descendió en 2017, con los mismos propietarios que ahora, pero con el expresidente, John Jiang, que ya no pertenece al organigrama.

"Senté en una mesa a Jiang y le dije, presidente lleváis en el pecho el escudo de la ciudad de Granada y no puede ser que pasemos vergüenza los granadinos o no estemos donde nos corresponde", recordó.

"Ahora lo que quiero es que el titular propietario de la mercantil dueña del Granada venga y planifiquemos de qué manera vamos a estar lo antes posible en Primera. Quiero garantías y solvencias para Granada", sentenció.