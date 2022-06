Robert Moreno rompe su silencio: el descenso del Granada, ofertas para entrenar, descubridor de Tchouaméni, el posible fichaje de Guido para el Mónaco y el trato con Luis Enrique

El catalán ha hablado en la Cadena Ser tras varios meses de "preparación" y "reflexión"

Robert Moreno ha roto su silencio. El técnico catalán lo ha hecho después de su última rueda de prensa en marzo, cuando fue destituido como entrenador del Granada CF en Mestalla tras caer derrotado ante el Valencia CF por 3-1. Desde entonces, silencio del ex seleccionador nacional.

El miércoles, El Larguero fue protagonista de este encuentro con Robert Moreno. Manu Carreño entrevistó al antiguo técnico del Granada CF, y dejó varios titulares en esa entrevista. El barcelonés comenzó la entrevista reconociendo que "ha habido ofertas" y que "estoy preparado para entrenar".

Moreno estuvo al frente del banquillo de Los Cármenes más de media temporada. "Cuando no se consiguen los objetivos que te marcas no es agradable. Era un reto mayúsculo; un equipo que llegaba de hacer el mejor año y medio de su historia y hubo gente que me dijo que no lo cogiera, pero la ilusión y las ganas de entrenar acabaron con todas esas reticencias".

Sobre el descenso, el entrenador catalán afirmó que cuando estas en un equipo como el Granada y vives cosas intensas, "coges cariño a mucha gente y ese día sufrí. Le envié un mensaje a Karanka diciéndole que me parecía injusto. Me respondió dándome las gracias y agradeciéndome el detalle".

Carreño preguntó al ex del Granada si el equipo se hubiera salvado sin su destitución, a lo que respondió que "sí". Moreno cree que "la dinámica de la primera vuelta se podía repetir en la segunda, pero el ambiente se enrarece y tuve algunos errores de comunicación que me quitaron réditos. Estaba seguro que nos íbamos a salvar. Quizá por nervios no me expresé cómo debiera tras alguna derrota, que no me representa. La tensión te juega una mala pasada".



Espió a Guido para el AS Mónaco



Robert Moreno ha reconocido que en su momento, pidió listas de jugadores en Francia y acotó jugadores. "Me dieron unos quince y redujimos a Guido Rodríguez, que está en el Betis; Soucek, en el West Ham; Fofana y Tchouaméni, y pudimos fichar estos dos últimos. Quise también a Diego Llorente pero se frenó".

Respecto al reciente fichaje del Real Madrid Aurélien Tchouaméni, el catalán declaró que "recabamos información de cómo era. Tenía un entrenador personal para trabajar no sólo lo físico, con 19 años, pero tenía carencias al jugar de espaldas. No sabía darse la vuelta y la devolvía y empezamos a trabajar de manera individual con él".



La relación de Robert Moreno con Luis Enrique



Es uno de los temas más complicados de la entrevista, puesto que ambos eran amigos. "Se puede decir que la relación es inexistente. No creo que me saludara con Luis Enrique hay que aceptar las cosas como son".

"Es una situación muy compleja. Esa no era el plan que yo tenía, pero no le doy vueltas. No he vuelto a hablar con él, no lo pienso. Soy lo que soy como entrenador por los diez años que pasé junto a Luis Enrique. Aprendí cosas muy positivas para alguien como yo que no fue jugador profesional. Era un aprendizaje permanente".