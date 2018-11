Bustinza: "Estoy muy orgulloso de lo que represento"

Unai Bustinza (Bilbao, 1992) ha ido ganando peso en el Leganés temporada tras temporada hasta el punto de ser ahora uno de los capitanes del equipo. Luciendo bigote en apoyo a la iniciativa 'Movember', trabaja a destajo para volver al equipo tras una lesión con el objetivo de ayudarle a alcanzar la permanencia. EFE habló con él en exclusiva.



Pregunta: Vuelven a Zorrilla, donde empezó su andadura en la Copa del Rey el pasado curso. ¿Convierte eso la visita en algo especial?



Respuesta: Aquella Copa del Rey fue preciosa y es verdad que arrancó allí. Pero lo que hace este partido especial es que queremos seguir sumando. Ahora que estamos fuera de las posiciones de descenso queremos coger la racha para poder mirar hacia arriba.



P: ¿Le vuelve de vez en cuando a la cabeza el recuerdo de lo que lograron en la competición el año anterior o ya está olvidado?



R: Tristemente el fútbol no te da para recordar mucho del pasado. Al final el fútbol es presente, para lo bueno y para lo malo. Cuando pierdes lo bueno es que tienes cerca el siguiente partido y cuando ganas lo malo es que pasa rápido. Creo que lo recordaremos más cuando acaben nuestras carreras. Y quién sabe, quizás podamos lograr algo más bonito todavía.



P: Además en Valladolid ganaron a domicilio, algo que en liga no conseguían desde el 15 de octubre del 2017. ¿Qué les pasa fuera?



R: Nos está costando. Cuando vas fuera es más importante lo que puedes hacer en ataque que lo que puedes evitar que te haga el contrario. El contrario juega en casa, sabes que siempre va a generar ocasiones y es muy difícil contrarrestar todas. Estamos tratando de buscar una mejor versión, sobre todo de cara a generar más ocasiones.



P: Por detrás de ustedes, en descenso, tienen ahora al Athletic. Conoce bien esa casa. ¿Cómo se explica que esté ahí?



R: No sé muy bien, habría que hacer un análisis dentro del equipo. Ellos sabrán qué dificultades están encontrando este año. Ahora mismo han tenido las lesiones de Balenciaga y de Raúl García, que son jugadores importantes. Es un equipo muy poderoso en casa.



Es cierto que no está consiguiendo ganar partidos pero también que no los pierde, está cosechando muchos empates. Si a eso le sigue una racha de victorias al final esos empates se pueden hacer buenos. No están acostumbrados a estar en esas posiciones y me imagino que no les será fácil el día a día. Son situaciones, veremos cómo va evolucionando todo y a ver si son capaces de darle la vuelta ellos y nosotros estar más arriba.



P: ¿Se imagina al Athletic en Segunda?



R: Es muy difícil imaginarlo porque nunca ha estado. Como bilbaino sé que sería un palo duro. Conozco a los jugadores que han estado allí, la vinculación que tienen con el club, el cariño que le tienen y que va más allá de un simple contrato profesional. Creo que sería muy duro.



P: Está saliendo de una lesión. ¿Cómo han sido estas semanas de recuperación viendo los partidos desde fuera?



R: Es duro llevarlo porque quieres estar ahí, quieres aportar. Llevo dos semanas entrenando y cada vez tengo mejores sensaciones aunque fue una lesión dura y al ser en el tobillo siempre queda alguna pequeña molestia. Al final tratas de apoyar a la gente que puedas ver con menos confianza o con más dudas. Y poco más.



P: Que tenga problemas físicos acaba con el mito de que es irrompible. A veces se destaca más su entrega y su lucha que sus virtudes técnicas, que también las posee. ¿Lo lleva bien?



R: Por supuesto. Estoy orgulloso de lo que represento. Irrompible no soy, ni mucho menos. Yo soy muy consciente del jugador que soy, sé mis virtudes y mis defectos. Sé dónde tengo que mejorar y dónde puedo aportar mucho al equipo. Lo que la gente pueda decir de mi u opine bienvenido sea siempre y cuando sea constructivo.



P: En ese sentido hay dos acciones suyas la temporada pasada que dieron la vuelta al mundo. Una, el disparo a bocajarro que saca con la cabeza ante el Espanyol. Otra, el gol que le marca al Real Madrid tirándose en plancha a ras de suelo jugándose el tipo. ¿Cómo consigue ir a cada balón sin temer por su físico?



R: Pienso que cada balón hay que ganarlo porque es importantísimo para el equipo. Cuando tienes tanta ansia y tanta ambición por ganar esa acción, todo lo demás queda en un segundo plano y disipado. No negaré que muchas veces en el campo me ha pasado que voy a todas y cuando reflexionas acerca del partido te das cuenta de que a alguna no tenía que haber ido. Pero es parte de mi personalidad, de mi forma de jugar. Cada balón en el que veo que tengo posibilidades de ganar intento disputarlo como si fuera el último para no quedarme con la sensación de que podía haber hecho más.



P: Luego, cuando ve repetidas acciones así... ¿Qué piensa?



R: Tuve un entrenador que siempre me decía que mejor por exceso que por dudas. Valoro más el porcentaje de acierto que el hecho de haber podido sufrir una lesión. Lo importante para mi es ganar esa jugada y lo demás es secundario. Habrá merecido la pena si consigues el objetivo que te has puesto.



P: Este curso ya no está Mantovani para acompañarle en defensa. ¿Se le echa de menos?



R: Martín en el campo y fuera de él era una persona muy relevante. Además dentro del club tenía un estatus, conocía bien a todo el mundo, tenía una buena comunicación con todo el organigrama. Está claro que era un jugador muy importante pero a la gente se la echa de menos hasta que arranca todo. Se encuentran nuevos compañeros que aportan y aunque es una pena, él está muy contento en Las Palmas. Es otra época.



P: Ahora que es uno de los veteranos... ¿Cómo le ha explicado a los nuevos qué es el Leganés?



R: Hemos tratado todos de seguir con la normalidad, de demostrar que este es un sitio donde se puede mejorar, que es un escaparate bonito. El club te da todo lo que tiene para que mejores en tu carrera y para que crezcas con él. He intentado inculcar a la gente ese ambiente familiar que se vive aquí siempre y hacerles sentirse a gusto. Al final cuando uno está a gusto es cuando mejor rinde.