Roque Mesa: "Setién nos daba el fútbol con el que crecíamos de pequeños"

Roque Mesa, centrocampista grancanario del CD Leganés que está cedido por el Sevilla FC, ensalzó el trabajo realizado y la mejoría mostrada por el equipo madrileño desde la llegada al banquillo del técnico mexicano Javier Aguirre, al que calificó como "un cachondo en todos los sentidos".

"Es un cachondo en todos los sentidos. Cuando él llego al equipo nosotros mentalmente no estábamos bien. Es cierto que jugábamos bien algunos partidos y no lográbamos ganarlos por la dinámica negativa en la que nos encontrábamos", reconoció Roque Mesa en una entrevista concedida con motivo del lanzamiento de su nueva página web y de su nueva marca de la mano de 3COM Marketing.

"Él, con su llegada, logró cambiar toda esa situación, logró motivarnos hablando uno a uno con cada jugador y consiguió cambiar nuestra mentalidad. Lo ha conseguido quitándole importancia a la situación que vivíamos, haciendo que volvamos a divertirnos jugando y hacer grupo. Más que de entrenador en esta ocasión ha ejercido de terapeuta, cambiando nuestras mentes y haciéndonos ver que somos capaces de sacar esta situación adelante", dijo.

Mesa, además, destacó la influencia en su carrera de Quique Setién, con quien coincidió en la UD Las Palmas: "Fue un momento álgido en mi carrera, en el que con su llegada, el fútbol que nos dio era el mismo con el que habíamos crecido muchos de nosotros de pequeños, cuando jugábamos sin ninguna presión externa, cuando prácticamente daba igual el ganar o perder, siempre que jugásemos bien y nos divirtiésemos".

"Esa forma de entender el fútbol hizo que Quique Setién calase muy hondo en nosotros. En mi caso particular siempre he mantenido una buena relación con él, porque me hizo entender el fútbol como lo entendía yo de pequeño, pero adaptado a un nivel profesional", agregó.

En cuanto su paso por la Premier League de la mano del Swansea, apuntó: "Era algo con lo que soñaba desde pequeño, porque es una liga que a mí me atraía mucho. Se dio la oportunidad de jugar allí y quise vivir esa experiencia. Aunque deportivamente me costó quizás adaptarme a ese tipo de fútbol, a nivel personal fue una experiencia muy buena en la que aprendí el idioma y conocí otro tipo de cultura".

"Estuve seis meses allí hasta que entre diciembre y enero surgió la oportunidad de jugar en el Sevilla y en aquel momento consideré que era una oportunidad que no podía dejarla escapar y la aproveché", declaró también.

Roque Mesa advirtió un nuevo futuro con el reinicio de la competición tras el parón competitivo provocado por la crisis sanitaria del coronavirus. En su opinión, lo que ha sucedido anteriormente no tendrá tanta importancia.

"Se avecina un nuevo comienzo de temporada en el que creo que todo se verá de una manera diferente y considero que no va a influir para nada todo lo que haya sucedido de aquí para atrás. Jugaremos partidos nuevos, que además se disputarán sin público y en los que el factor campo ya no existirá para nadie. Tal y como veo actualmente al grupo estoy convencido de que podemos optar a salvarnos y vamos a luchar por ello", señaló.

"Considero que todos vamos a estar en las mismas condiciones y va a ser difícil. Va a ser el comienzo de una competición de 11 jornadas, en una Liga nueva en la que aquel que más aguante o que más fuerte esté mentalmente, será el que consiga tener éxito", indicó el centrocampista.

En el plano más humano, Mesa explicó cómo ha vivido el confinamiento: "Ha sido complicado, porque esto ha sido algo nuevo para todos y nadie lo esperaba y más cuando he tenido que permanecer en Madrid solo y sin poder tener a mi familia cerca".

"Mis padres están dentro del grupo de riesgo, han tenido sus enfermedades y para mí ha sido muy complicado el no poder estar con ellos, pero al final lo importante es que la familia está bien, mis hijos están bien y por esa parte estoy tranquilo", añadió.

Durante este tiempo ha aportado también su granito de arena: "Es cierto que durante este confinamiento lo que más repercusión ha podido tener ha sido mi participación en la Campaña de recogida de fondos en favor del Banco de Alimentos, aunque he estado intentando ayudar en muchas otras cosas que quizás no tengan tanta visibilidad, porque tampoco es necesario estar publicándolo todo".

Asimismo analizó sus cualidades: "Humildemente considero que una de mis principales virtudes es la entrega y considero que cuando te entregas es indiferente la posición en la que juegues. Siempre he pensado que cada oportunidad que se me ha brindado para poder jugar es una oportunidad para mostrarme y para ayudar".

"Con los diferentes entrenadores que he tenido a lo largo de mi carrera, he jugado en diferentes sitios y me he sabido adaptar a la situación, a lo que requiere el equipo en ese momento y por esa entrega he podido jugar prácticamente en cualquier posición", opinó.

Por último dibujó también un retrato del futbolista canario en general: "Debido a la tierra en la que vivimos, por el clima, un poco por todo, ayuda a que nosotros nos criemos en la calle y que estemos si no es en el colegio, en la cancha o en la calle jugando con los amigos. Al final cuando se dan todos estos elementos juntos terminas adoptando una serie de características en tu juego que es muy parecida por ejemplo a la de los jugadores brasileños".