Chema: "Nos estamos adaptando al sistema"

El defensa del Levante, Chema Rodríguez, explicó este jueves que el equipo todavía está en la fase de adaptación al sistema con tres centrales, pero subrayó que lo importante es "que los resultados han llegado" con cuatro victorias y un empate en LaLiga en las últimas cinco jornadas. "No llevamos muchos partidos con este sistema, la mayoría de los jugadores nunca habíamos jugado así y todavía nos estamos adaptando, corrigiendo algunas cosas, pero han llegado los resultados que es lo que importa y el equipo compite", dijo Chema en una entrevista en el canal de televisión oficial del Levante.

El defensa admitió que aunque "es un tópico" deben mantener "los pies en el suelo" y centrarse en el partido inmediato ante la Real Sociedad de este viernes y no pensar más allá. "Es un tópico ya pero vamos a partido a partido. Sabemos que llevamos cinco partidos sin perder y que estuvimos a punto de conseguir la quinta victoria en Vila-real, no pudo ser y vamos a por ella en casa ante la Real, con nuestra afición y confiamos en poder conseguir los tres puntos", explicó. "No es habitual que ocurra esto, que haya tanta igualdad, que los grandes no sean regulares y nosotros sabemos que debemos aprovechar esta situación, sacar lo máximo y conseguir cuanto antes los 42 puntos y a partir de ahí veremos a lo que podemos aspirar, pero con los pies en el suelo", insistió.

Además, Chema recordó el gol que marcó la temporada pasada ante el club vasco y que supuso el primero y único hasta ahora en Primera división. "Me trae buenos recuerdos, porque fue una noche muy dulce", reconoció.