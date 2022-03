Mario Suárez: "Estoy convencido que podemos ganar al Sevilla"

Mario Suárez, centrocampista del Rayo Vallecano, declaró que, pese a la mala racha que encadena el equipo, hay que "potenciar el colchón de puntos" que tienen sobre el descenso y se mostró "convencido en poder ganar" esta jornada al Sevilla.

El Rayo Vallecano se encuentra en un bache de resultados que se está prolongando desde el parón navideño. De los ocho partidos ligueros disputados este 2022 solo ha sumado un punto de veinticuatro posibles y no gana desde hace dos meses y medio, desde el 18 de diciembre de 2021 frente al Alavés.

En este tiempo, el equipo encadena siete derrotas -las últimas seis, seguidas- y sólo un empate, un pobre balance que le ha hecho pasar en solo dos meses de vivir cómodamente mirando más hacía arriba a empezar a mirar con preocupación hacía abajo.

"Cuando van mal dadas y cuando las cosas iban bien siempre hemos dicho que lo más importante es el grupo. Ahora es momento de estar unidos. Es un momento de superarlo unidos y este grupo ya ha demostrado que es una piña", dijo Mario Suárez, en declaraciones difundidas por el club.

"El equipo tiene una forma de jugar muy característica y es cierto que estamos creando ocasiones que no estamos materializando. En la primera vuelta sí lo estábamos haciendo. Nos hemos ganado tener el colchón de puntos que tenemos y ahora lo que hay que hacer es potenciarlo", confesó.

El rival de esta jornada es el Sevilla, segundo clasificado, que visita Vallecas, donde el Rayo aún no ha ganado en Liga este año. "El domingo hay que darlo todo, no desfallecer y tratar de conseguir la victoria. El partido es complicado pero estoy convencido de que podemos ganar", señaló.

Tras una primera vuelta casi inédito, en la segunda Mario está teniendo más protagonismo. En Copa del Rey ha sido fijo en el centro de la zaga y en Liga encadena tres partidos seguidos de titular. "Lo importante para mí es el colectivo y no hay nadie más importante que el grupo. Evidentemente quiero jugar, me ha tratado esperar mi momento y ahora me toca ayudar desde dentro", comentó.

Por último, el centrocampista madrileño apeló al apoyo de la afición franjirrojo para tratar de revertir la dinámica y volver a la senda del triunfo. "Vallecas es fundamental para nosotros y con el empuje de la gente se crea un ambiente muy bonito para nosotros. Ningún partido en Vallecas es cómodo para el contrario. Tenemos que tratar de sacar ventaja como hemos hecho en la primera vuelta. Nuestra mentalidad está en el Sevilla y entre todos sacar los tres puntos", concluyó.