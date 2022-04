Las dudas de Alguacil frente al Betis y la oportunidad que se le presentará a Carlos Fernández

El entrenador de la Real Sociedad debe decidir si sigue con su actual sistema, mientras ve como peligra la continuidad de sus dos delanteros titulares de esta temporada

La Real Sociedad afronta este final de temporada en LaLiga con el objetivo de luchar por la quinta plaza, la única que da acceso a UEFA Europa League, o por la cuarta, que otorga billete a Champions League, si alguno de FC Barcelona, Sevilla FC o Atlético de Madrid se despista. Con ello, esa última parada queda aparcada en este momento para el equipo que entrena Imanol Alguacil, el cual sólo está centrado en el vital choque que le medirá al Real Betis Balompié este mismo viernes, en el que se jugarán, en gran medida, quién dará el golpe sobre la mesa para ser el dueño de esa quinta posición tan deseada.

Un choque al que llegará con ciertas dudas o interrogantes en la posición de delantero, ya que el Real Betis ha goleado doblemente a la Real Sociedad durante esta campaña, ambas por 0-4, pero que también se extenderán cuando acabe el duelo y hasta el final de temporada, puesto que es una demarcación en la que todo está por decidir de cara a la próxima temporada, ya que sobre Anoeta sobrevuela la idea de que Isak y Sorloth dejarán la entidad.

Dos delanteros contra el Betis o reforzar defensivamente el equipo

Una de las dudas que tendrá que despejarse el propio Imanol Alguacil de su cabeza es si continúa apostando por alinear a dos delanteros tal y como está haciendo en las últimas jornadas de LaLiga, donde ha formado con Alexander Isak y Alexander Sorloth. Las ausencias de Mikel Oyarzabal y Adnan Januzaj ha obligado al técnico de los donostiarras a reajustar su equipo, dando con la tecla rápido, ya que los resultados han sido buenos.

Carlos Fernández sigue apurando su recuperación

Carlos Fernández, ex del Sevilla FC, sigue ultimando su recuperación. El ariete sevillano se ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros, pero no estará contra el Betis, puesto que se continúa yendo despacio con el objetivo de que juegue antes de que termine la actual temporada.

Las posibles marchas de Isak y Sorloth le dan una oportunidad a Carlos Fernández

A pesar de estar casi un año en blanco en la Real Sociedad, Carlos Fernández puede verse ante una oportunidad pintiparada para reivindicarse como txuri-urdin. Los movimientos de mercado que se vienen pueden provocar las salidas de Isak y Sorloth, los dos que tienen por delante.

A Alexander Isak lo quieren muchos equipos de la Premier League a pesar de su irregular temporada, mientras que en los últimos días surgen informaciones de que Alexander Sorloth no seguirá en la Real Sociedad la temporada que viene, ya que según asegura AS el club no ejecutará la opción de compra que tiene sobre él tasada en 14 millones de euros.

En el horizonte del noruego aparece el Besiktas de Turquía que a través de su director, Ceyhun Kazanci, ha reconocido que quiere fichar al nórdico, que tiene contrato con el RB Leipzig. "Es una prioridad. El Leipzig nos informó claramente que sólo dejarán salir a su jugador mediante un traspaso; ya habríamos terminado la operación en caso de tratarse de una cesión".

De completarse estos movimientos, aunque sólo parta Sorloth y se quede Isak, Carlos Fernández puede tener el protagonismo que esperaba cuando firmó por la Real Sociedad, procedente del Sevilla FC, en un futuro muy próximo, si bien, desde la cantera de la Real Sociedad viene pisando fuerte Jon Karrikaburu, una de las joyas de la cantera donostiarra.