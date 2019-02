Cheryshev: "Nos espera un partido difícil en la vuelta"

Denis Cheryshev, encargado de marcar el primer gol del Valencia, se ha mostrado muy satisfecho tras el partido por el empate conseguido por el conjunto ché en el último suspiro: "Tenemos que sacar lectura, positiva, dos goles abajo, empatamos, generamos muchas ocasiones, corregir esos pequeños errores a balón parado, gran paso, pero nos espera un partido difícil a la vuelta".

El Valencia ha realizado un gran partido: "En el primer tiempo también hemos tenido ocasiones, veníamos de un partido de desgaste, como el Barcelona. Ha sido un buen partido".

El gol de Cheryshev hizo creer al Valencia: "He creído en la jugada, en que me la ponía al primer palo y he rematado con todo".

El propio jugador tuvo en su cabeza el empate antes del gol de Gameiro: "Ha sido una ocasión clara, pero gracias a Dios metimos el segundo y nos vamos contentos hoy".