El Valencia busca salida a Kang In Lee y el Betis solicita su cesión UES

Una "mínima posibilidad", a falta de sólo una semana para el cierre del mercado invernal de fichajes, Antonio Cordón cifró en apenas un 0,01 por ciento las opciones de que el Real Betis acabe reforzándose en esta ventana. No obstante, eso no quiere decir que no lo vayan a intentar hasta el final, como también dejó caer el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al choque copero de esta noche ante la Real Sociedad.

Como se suele decir coloquialmente, Antonio Cordón tiene tiradas varias cañas en diversos caladeros, pero es justo resaltar que el director deportivo del Betis intenta pescar con más fe que recursos. Rozando el techo salarial del club, sin suficiente liquidez, sin fichas libres y sin avances significativos en materia de salidas -más allá de las campanas que tocan en Turín por Sanabria-, el único margen para la sorpresa parece estar en ese mercado a coste cero (cesiones o agentes libres) que el extremeño ya supo explotar en verano con las llegadas de Bravo, Montoya, Víctor Ruiz o Miranda y que ya tanteó este mes de enero con el central griego Sokratis Papastathopoulos.

En ese catálogo de préstamos que maneja, ha surgido una oportunidad de mercado por la que ya se habría movido con celeridad el club heliopolitano. Según la información desvelada por el diario levantino Superdeporte, el Valencia busca una salida para el jovencísimo Kang In Lee (19 años) y tanto el Betis como el Mónaco se han interesado por las condiciones que piden desde las oficinas de Mestalla para hacerse con sus servicios.

El coreano, que irrumpió en el primer equipo che hace dos años de la mano de Marcelino, no termina de hacerse un sitio en los planes de Javi Gracia. Sólo suma 715 minutos repartidos en 15 encuentros entre LaLiga y la Copa, la gran mayoría como suplente. Por el momento, ha perdido la batalla por un puesto en el once con competidores directos como Guedes, Cheryshev, Manu Vallejo, Wass, Jason... e, incluso, ha sido adelantado en la lista de preferencias por otro canterano blanquinegro como es Yunus Musah.

Este escenario ha forzado al Valencia a decidir que lo mejor para no frenar su interesante proyección es cederle a un equipo que le garantice más continuidad y ahí ha levantado la mano el Betis. Eso sí, a pesar de ser un jugador -con desborde, cambio de ritmo y buen trato de balón- que se ajusta perfectamente al estilo de juego de Pellegrini, sorprende bastante este interés por su cesión. Primero, porque la preferencia verdiblanca es reforzar la defensa y, en segundo lugar, porque Kang In Lee se desenvuelve en cualquiera de los tres puestos de la línea de ataque, que es justo donde más efectivos tiene el técnico chileno.

Por bandas, tendría la competencia de Diego Lainez y el ahora lesionado Aitor Ruibal, que se han hecho con un sitio en el once adelantando a Juanmi y desplazando al banquillo a pesos pesados del vestuario como Joaquín o Tello. Además, para el puesto de mediapunta -aunque con capacidad para jugar también en un costado- el coreano se toparía con Fekir, Canales o el canterano Rodri, que ha despuntado en el último mes como una opción más que interesante para Pellegrini.

Otra opción que menciona también el citado medio valenciano es esperar el año y medio que le queda de contrato. No es ningún secreto que el futbolista asiático no está contento con el rol que tiene en el Valencia y en el club che quieren intentar evitar otra fuga de talento formado en su cantera, después de verse obligado a malvender a Ferran Torres al Manchester City por la negativa del internacional español a ampliar su contrato y subir su cláusula.

Si el mercado de enero cierra sin fichajes, Pellegrini volverá a mirar al Betis Deportivo. Animado por el buen rendimiento que están dando los retornados Miranda y Aitor Ruibal, así como los promocionados Paul y Rodri, el chileno está dispuesto a seguir tirando de la cantera, con el central Luis Martínez y el delantero Raúl como los dos que más papeletas tienen de contar para el primer equipo.