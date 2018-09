Pablo Machín, sobre el sistema, los cambios, la afición, el Standard...

Pablo Machín tenía mucho de lo que hablar más allá del partido contra el Standard. Al técnico le ha preguntado por el momento del equipo después de dos resultados adversos y por cómo planea dar un giro a la situación.

Situación: "Creo que no jugamos un partido tan malo como pueda parecer ante el Getafe. Cometimos errores individuales que facilitaron que se pusieran por delante. Podéis decir que tiramos una vez a puerta, pero eso es si no contamos las acciones de fuera de juego y disparamos 15 veces. Ni somos tan malos tras el partido del Getafe ni éramos tan buenísimos tras el Rayo".

Muchas facilidades con defensa de tres: "El equipo defensivamente no son los tres de atrás y el portero, es un equipo. Concedimos tres ocasiones claras e hicieron dos goles. Tenemos que mejorar, pero creo que ha sido algo puntual. No estuvimos acertados y el rival sí. Tenemos que trabajar y en eso estamos, para mejorar".

Al Sevilla le han creado más ocasiones que las que ha creado. ¿Hará algún cambio?: "Me sorprenden esos datos. LaLiga estará equivocada. No creo que sea así. Queremos generar mucho y no conceder. Nos podemos plantear jugar con dos delanteros o con cuatro defensas. En la segunda parte jugamos con dos delanteros y ha habido fases en las que hemos jugado con cuatro, pero la idea básica es jugar con tres defensas y ser un bloque en defensa y en ataque".

Algún mensaje a la afición por ser críticos: "Ya dije lo que pensaba de la afición el último partido. Es una afición ejemplar, señorial, que está con el equipo desde el minuto cero y que a poco que les damos nos responde. Además, son soberanos y pueden manifestar su opinión cuando acaba el partido, que fue lo que pasó en el último partido. Sé que van a estar con el equipo, como lo han hecho siempre. Venimos de una época muy buena. El Sevilla ha llegado donde ha llegado desde la humildad y tenemos que centrarnos en el presente".

Pesimismo en el ambiente: "No lo veo tan negativo. Tampoco quiero conformismo. El primero que se mete presión soy yo. La afición es superpasional para lo bueno y también cuando las cosas son regulares. A todos nos gustaría que no hubiera runrún en el campo, pero es inevitable. Tenemos jugadores con experiencia para que no les pese. Los futbolistas no bajan los brazos, eso es lo que no perdonaría. Otra cosa es que el equipo no pueda porque no esté acertado o porque enfrente haya un rival".

Baja en el centro del campo de Gonalons: "Tenemos tres bajas de larga duración. Gonalons es uno de los que tiene que darnos mucho. Cuando ha jugado ha demostrado que tiene calidad y personalidad. Hoy podemos contar con Roque y Banega, además de Amadou. Tenemos otras alternativas como poner al Mudo. El resto de bajas también las vamos a notar porque Escudero es ideal para jugar como quiero yo y Mercado es un referente en la defensa. Es una realidad, pero no ganamos nada recordando a los que no están. En el medio campo tenemos jugadores de calidad para que no se note, aunque se puede notar más el domingo".

¿Cambios en el once y el sistema o insistir?: "Dar bandazos no es bueno. Denota desesperación. Tengo claro cómo quiero que juegue el equipo. El equipo me demuestra que quiere hacerlo. Si hay cambios será pensando que vamos a jugar mucho y que necesitamos a todos en condiciones. Los cambios no serán para señalar a nadie. Todos se han ganado mi confianza".

El VAR: "Puedo decir lo que queráis y no me va a servir. Llevamos cuatro jornadas y las decisiones erróneas nos han afectado a nosotros. Estamos en un periodo de prueba y hemos tenido la mala suerte de ser el conejillo de indias. Ha pasado y podríamos estar mejor en LaLiga. Trabajaremos para no depender de esos errores del VAR. Sabemos que es difícil arbitrar, lo que no sabíamos es que también es difícil hacerlo con el VAR".

Aleix-Arana: "Arana ha jugado previas y el derbi. Probé a Aleix en la izquierda. En el cómputo general no hubo muchos futbolistas a su nivel. No es cuestión de individualizar. El primero que asume fallos es el entrenador. Con la baja de Escudero no podemos pensar que Arana lo juegue todo. Creo que Aleix cumplió".

Standard: "Ilusión me hace muchísima y al sevillismo también. Es nuestra competición fetiche. Si el Sevilla es grande es por esta competición. Nos hemos ganado estar con tres eliminatorias bastante duras. Nuestro rival viene de caer de la Champions. Será un rival complicado como lo son todos. Quedaron segundos en una competición con nivel. Es un histórico en Europa. Tiene buen trato de balón y jugadores físicos que no sólo juegan juego directo. Tienen un gran entrenador. Esperamos demostrar que somos superiores".

¿Imagina ganar la Europa League?: "Soy una persona cabal y para llegar a eso queda tela, veintipico partidos. Queremos empezar ganando en esta fase de grupos para coger autoestima y que los aficionados estén felices. Primero este partido".

Dos delanteros: "Yo cuando empecé con este sistema empecé con dos '9'. Llegábamos mucho por banda. Y cuando no las he tenido he variado el sistema. Tenemos dos delanteros, Silva y Ben Yedder. Luego hay más futbolistas que se pueden adaptar. Cuando hago la alineación pienso en un plan A y luego en una alternativa. Si salgo con dos delanteros desde el principio me quedo sin esa posibilidad en el banquillo. Muriel ha jugado de delantero y tengo que ver si Promes puede hacerlo".

Tercero en las apuestas: "En una competición tan larga tienes que estar en tu mejor momento en el partido concreto. El Sevilla ha ganado muchas UEFAs. No sé si somos el tercer favorito o no. Apostad y luego veremos".