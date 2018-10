Sarabia: "Me siento muy bien en este Sevilla"

Pablo Sarabia (26) sigue sin renovar con el Sevilla, pese a que el club dice haber hecho todo lo posible para que extienda su contrato y a que el mediapunta asegura ser feliz en Nervión.

"Me siento muy bien en este Sevilla, muy querido por la afición. Las palabras de agradecimiento se quedan pequeñas. Me he sentido genial desde el primer día que vine", ha comentado en beIN Sports.

Sin querer apuntar nada más sobre su posible continuidad, se centró en hablar sobre el equipo. "Ha competido bien, que era el miedo que tenía todo sevillista por salir con gente muy ofensiva. Hemos hecho buenos partidos. No sé cómo va a salir el míster en el partido de este sábado, pero nos vemos totalmente capacitados para aprovechar nuestras armas. El liderato es una anécdota, pero queremos seguir estando ahí", explicó.

Finalmente, se refirió al partido. Concretamente, a Messi: "Como él esté bien, es muy difícil, casi imposible, frenarlo. Hay que intentar que esté lo más incómodo posible dentro de lo que cabe. Es un equipo bastante compacto, sabemos las estrellas que tiene y que Messi marca la diferencia. Está bien trabajado y en el centro del campo vamos a tener una batalla muy importante. Tendremos oportunidades", avanzó.