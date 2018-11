Machín, sobre la segunda unidad, Promes, Muriel, el estado de Silva y Mercado

Pablo Machín ha analizado el partido liguero contra la Real Sociedad, en el que intentará mantener el buen ritmo liguero después del empate a cero contra el Villanovense en la Copa. "Es nuestra intención dar nuestra mejor versión en todas las competiciones, ahora nos toca LaLiga. Tendremos muchas dificultades, aunque todavía no conoce la victoria en su casa, pero son el mejor visitante. Tienen muchos argumentos", ha comentado sobre el equipo easonense.

El técnico cree que será difícil ver a André Silva y Mercado en Anoeta, aunque sí que podrían entrar en la convocatoria en función de cómo se encuentren mañana. "Es complicado. Si no han estado hoy. Se está trabajando para ver cómo se recuperan mañana. Es difícil que estén a su mejor nivel y quizá sí podrían estar para ayudarnos. Hasta que no se levanten mañana, no sabremos cómo están. El sentido común es lo mejor en estos casos y lo ideal es poner a los jugadores que mejor están. Si hay cambios de garantías, lo mejor no es arriesgar en temas musculares porque podemos perderlos para más semanas. Si ellos no nos dicen que están en plenas condiciones, no vamos a arriesgar. No sé si Escudero volverá a la banda izquierda, al central izquierdo o al banquillo izquierdo. Pero a la convocatoria sí volverá", ha señalado. El soriano piensa en cómo subsanar la baja del luso: "Todas las bajas son importantes, aún más en defensa. Con Escudero podremos contar y que nuestro '9' referencia no pudiera jugar, sería un contratiempo. Pero es algo que pasaría en cualquier momento de la temporada. Será un reto para ver cómo nos reinventamos y podemos sustituir a este futbolista".

Machín no se fía de los números de la Real Sociedad en su estadio y cree que tienen un potencial parecido al del Sevilla. "Tendremos que pelearlo. Es el mejor fuera de casa, sabía que todo el mundo iba a decir que no han ganado aún en su casa. Si digo esto, es porque tienen muchas virtudes. Y esperemos que no sea este domingo. La Real es un grandísimo equipo, llamado a competir por Europa. Muy similar en cuanto a la plantilla que podamos tener nosotros y será un partido difícil porque tendrán un aliciente para dar una alegría a su afición", ha subrayado.

El partido de Copa dejó dudas sobre el fondo de armario que tiene el Sevilla: "Necesitamos aprovechar todos los recursos que nuestra plantilla nos ofrece. Todos en un momento o otro ha estado jugando y cada uno tendrá que ganarse quién tenga más o menos minutos. Habrá que ganarse quién entienda yo que está mejor. Los jugadores no son máquinas y si queremos llegar a largo plazo habrá que ir dosificando. Creo que tenemos buenos futbolistas. El fútbol es rendimiento y los jugadores lo están dando en el terreno de juego. Todos han tenido su oportunidad y todos lo van a seguir teniendo. Cuando llegue el momento de ver qué hay que reforzar, lo veremos. A mí no me gusta hablar de segunda unidad, es difícil cuando se juntan muchos futbolistas que no están acostumbrados a jugar con asiduidad, es difícil tener un buen rendimiento. Además si hablamos del partido de Copa, en el que era difícil, es complicado dar un gran rendimiento".

La baja de André Silva supone una oportunidad tanto para Muriel como para Promes, los dos fichajes más caros de la historia del Sevilla. "Siempre es el momento. Cada vez que juegan siempre tienen la oportunidad de marcar. Yo no sólo cuestiono las cifras. Ben Yedder, por ejemplo, el otro día fue decisivo y no marcó. Para mí es importante la actitud, el querer, y las opciones de gol llegan. Cuando han jugado han estado cerca del gol, ya cada uno tuvo un palo; algo a destacar. En Europa los dos vieron portería. Vamos a creer que no porque hayan costado mucho dinero tienen que hacer goles, sino porque son buenos futbolistas", ha indicado.

A Machín no le incomoda en absoluto que vean al Sevilla como alternativa al título, aunque es consciente de que en algún momento puede llegar el bajón: "Lo llevaría mal si estuviéramos peleando por el descenso, como cuando estaba en otro club. Ahora, que estamos en la zona alta, creo que lo mejor, al igual que antes, es pensar en el siguiente partido. Tenemos la opción de pelear por las posiciones cabecera, cuando llegue esa época mala, que todos los equipos la pasan, tener ese colchón para no pasar muchos apuros. Ahora sólo llevamos un cuarto de la competición, el equipo compite, que es lo que valoro. A ver si podemos tener un nivel óptimo de quienes menos juega, para que no se noten las bajas".