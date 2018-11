Machín: "No hemos tenido tantas ocasiones como para merecer ganar"

Pablo Machín, técnico del Sevilla, ha analizado el empate nervionense en Anoeta para los medios del club. "No me ha dado tiempo aún de saborearlo, pero hay que sacar siempre cosas positivas. Una es la puerta a cero, algo que sinceramente llevábamos mucho demandando pese a conseguir victorias. Atrás hemos estado solventes y al final siempre toca recordar las bajas, que se están subsanando. Hoy sin Mercado ni Kjaer atrás, Amadou ha estado bastante correcto", ha comentado el soriano, que también lamentó la baja de última hora de Ben Yedder.

"Arriba sin Ben Yedder a última hora hemos dado la oportunidad a Muriel y Promes. Han trabajado y no han tenido acierto, pero no se les puede achacar nada en actitud. El partido ha dado para lo que ha dado y creo que las ocasiones más claras han sido nuestras, pero no hemos tenido tantas como para merecer ganar. El punto es trabajado y merecido", ha añadido el míster nervionense.

Pese a que el Sevilla sigue en los puesto altos de la tabla, Machín volvió a ser realista hablando de los objetivos del equipo: "Seguro que al final de la temporada habrá dos equipos llamados a pelear por LaLiga y otro muy cerca. La cuarta plaza tiene muchos equipos que optan a ella y nosotros nos podemos sentir privilegiados por estar cerca de esas plazas. Los dos grandes han sufrido mucho para ganar esta jornada y a todos nos cuesta. La Real ha demostrado su potencial y hemos competido bien. Cuando dejas la puerta a cero estás más cerca de ganar y pudimos estar más acertados, pero lo más objetivo era el reparto de puntos".