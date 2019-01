Machín habla sobre Rog, su renovación, Mateu, el VAR, Munir, Wöber...

Pablo Machín ha repasado en la rueda de prensa previa al choque de Copa contra el Athletic todos los temas de la actualidad del Sevilla. Había muchas preguntas que hacerle al preparador Soriano, que como siempre ha respondido a todo dando su punto de vista.

Debut de Munir como titular: "Nos lo dirá la necesidad del equipo. El otro día debutó y jugó por detrás de los dos delanteros natos. Era una necesidad para esa posición. Una vez que Muriel sale, pues si nos hacía falta un delantero, pues más. Van a tener competencia y se deben de complementar. Nos tenemos que ayudar y pensar que no se van a quitar el sitio unos a otros. Siempre ha hecho goles. Traemos un futbolista conocido, contrastado y con mucho margen de mejora para tener sus mejores años en el Sevilla. Le va a venir de maravilla. Tiene probabilidades de ser titular. Oportunidades tendrá y sí que va a entrar en la convocatoria".

Bajo rendimiento de Escudero: "Un cúmulo de circunstancias. Ha tenido falta de continuidad. Tuvo una lesión y problemas que no le dejan estar al cien por cien. Siempre he pensado en Escudero como el carrilero titular igual que Navas en el derecho. Tiene implicación y categoría para serlo. Que no haya tenido continuidad son circunstancias. Cuando no ha actuado, pues tanto Arana como ahora Promes pueden hacerlo bien ahí. Promes es una buena alternativa y con su rendimiento lo está demostrando. Que tiene mejores condiciones ofensivas y perdemos atrás, es cierto, pero tenemos que explotar lo bueno. La competitividad es buena".

Rendimiento fuera de casa: "A todos los equipos les cuesta ganar. Hemos estado cerca de ganar partidos que hemos empatado. El otro día se nos fueron las opciones por aciertos del rival o hay veces que influye la suerte. El rival puede estar acertado y nosotros no y eso te penaliza. No estoy preocupado porque el equipo ha sido competitivo toda la primera vuelta. Va a haber momentos de debilidad, lo hemos anunciado. El rival también juega, son buenos y tratan de minimizarte. No tiene por qué repetirse".

Más refuerzos: "Lo que venga tiene que ser algo que necesite el equipo. Hay otras circunstancias como Wöber, que lo necesitamos como central, pero el club también piensa que es una buena inversión de futuro. Hay que aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Con Wöber matamos dos pájaros de un tiro. Doblamos posiciones en la defensa y fichamos un jugador de futuro que viene de un club como el Ajax, de Champions. Es zurdo, no contábamos con ese perfil. No somos una plantilla larga y sin lesiones tenemos un buen plantel para competir. Todos los clubes y los entrenadores están abiertos a mejorar".

Banega y Sarabia también han bajado: "No comparto que Sarabia y Banega no estén a muy buen nivel. Han hecho una primera parte de la temporada excelente, rozando el diez (9,75). Como todo ser humano, puede tener un día que no estén bien y entonces recordamos la excelencia. Hablamos de dos referencias que nos han dado todo, profesionalidad, goles, arrastrar a la gente. Han hecho una gran primera parte, confío en que hagan también una buena segunda. Si su rendimiento baja, no me sorprendería porque los futbolistas no son máquinas. Este equipo lleva mucho tiempo compitiendo y con exigencia. No es sólo tema físico, también mental".

Salida de Arana: "Si Joaquín no dice ni sí ni no, yo tampoco puedo hablar. A mí me dan jugadores y tengo que sacarle rendimiento. No es una parte sólo. El Sevilla tendría que estar de acuerdo, Arana, que es parte importante, tendría que estar de acuerdo y luego un tercer club tendría que adquirirlo".

Mateu, árbitro en el Bernabéu: "Todo lo que no pueda controlar yo es perder energía. Hay alguien que dice qué árbitro nos va a pitar. No es algo en lo que me fije. Me entero de qué árbitro nos pita muchas veces en el estadio. Si es Mateu, espero que lo haga bien. Cada árbitro lleva los partidos de una manera diferente. Sabemos que Mateu es especial, pero confío en que no nos tengamos que acordar de él".

El Madrid se quejad el VAR: "¿Se ha quejado el Madrid del VAR? Hubo una jugada polémica con el penalti a Vinicius, que todos decían que era claro. Si tiramos de hemeroteca todos nos podemos quejar. Los equipos grandes son los que menos se pueden quejar, precisamente por esa grandeza. Hay que pulir aspectos del VAR, sobre todo que todos tengamos claro y se unifiquen los criterios sobre cuándo y cómo se aplica. Tiene que impartir justiticia y necesita tiempo".

Ayer habló con Setién en un acto: "Somos compañeros. En un acto de estos tampoco es que conozcas a mucha gente. Comentamos cosas de fuera del fútbol. Sabía que era aficionado al ajedrez y que daba un premio a una estrella de este deporte".

Stuani, al Barcelona: "Si ha sido capaz de hacer todos los goles que ha hecho en el Girona, imagínate en el Barcelona. Cualquiera con olfato va a hacer goles. Me alegraría por él porque a su edad le llegaría esa oportunidad. A mí me ha dado mucho. Cada día que sale es un ejemplo. No sé si será el elegido, pero que hablen de él ya le tiene que halagar".

Llamada a la afición: "Es lo que tratamos de hacer. Pensar únicamente en este partido. El fútbol es tan grande que se han dado circunstancias de todo tipo. El Barcelona dio la vuelta a un marcador ante el PSG cuando todos lo daban por clasificado. Si no estamos a un nivel alto todos nos pueden ganar o remontar. Lo tenemos encarrilado, pero hasta que no pite el árbitro no podemos decir que hemos pasado. Necesitamos a la afición, como siempre. Los primeros que tenemos que mostrar implicación somos nosotros".

Marko Rog: "Tenía más continuidad el año pasado. Sé que la secretaría técnica lo sigue de su país de origen. Es polivalente porque se podría adaptar bien a las posiciones de centrocampistas tal y como jugamos. Hay que respetar a este futbolista, que tiene su club. Lo conozco, pero no sé si hay opciones claras de que venga".

Renovación: "Me gusta como entrenador y personalmente que la gente piense que estoy sacando rendimiento a una plantilla. Que estoy optimizando su rendimiento. En cuanto a si el club se plantea ampliar el contrato, no depende de mí. Me halaga, pero me siento reconocido desde el momento en el que el Sevilla apostó por mí. Trato de corresponder en cada entrenamiento, haciéndolo lo mejor posible. Esto depende de dos partes y para que yo me plantee seguir tengo que conversar con el club y un planteamiento. Nadie cierra las puertas a su club, más si sigue incrementando su confianza. Es obvio que estaría encantado de abrir la puerta. Pero tengo claro que tengo que estar pendiente del hoy. En fútbol dos semanas de malos resultados hacen que el que parecía bueno ya no lo sea tanto".

Nolito: "Hay jugadores que por la adaptación les cuesta más. En el caso de Nolito tenía claro que llegaría el momento que nos diera, pero ha llegado el infortunio de la lesión. Si te entrenas cada día como lo hacía Nolito estás cerca de ser determinante cuando te llegue la oportunidad. Lo lamentable es que no vayamos a poder contar con él hasta el final de la temporada".

El derbi el Domingo de Ramos: "No quiero hablar del Madrid y me preguntas por el Domingo de Ramos... ya llegará, los dirigentes intentarán que sea el mejor día posible".