Monchi: "Sevilla-Lazio es la eliminatoria de más nivel de la UEL"

Monchi es una voz autorizada sobre el Sevilla y sobre el fútbol italiano, ya que como director deportivo de la Roma conoce a la perfección cómo llega el equipo vecino de la capital de Italia. El de San Fernando ha opinado sobre la eliminatoria entre hispalenses y laziales y no ha dudado en afirmar que es "la de mayor nivel de la Europa League": "No creo que sea una eliminatoria decantada para ninguno de los dos equipos. Creo que es la de más nivel de las que hay en la Europa League. Son dos equipos de nivel similar, no veo que haya un favorito claro, será una eliminatoria muy igualada y atractiva".

Para Monchi, la Lazio es más fuerte en lo físico que el Sevilla. "La Lazio es un poquito más fuerte físicamente, si el Sevilla es capaz de aguantar el nivel físico de la Lazio durante todo el partido creo que, con la calidad que tiene el Sevilla, podría ganar mucho", indicó.

El que fuera director deportivo nervionense alaba al eterno rival de su Roma: "Han montado un buen equipo. Lleva tiempo trabajando con el mismo entrenador, con el bloque de los últimos años, sabe de memoria como jugar. Están en un buen momento de forma peleando por Roma, Inter, Milan y Atalanta por plaza de Champions. Es un equipo que tiene buenas individualidades y buen conjunto. Suelen jugar 3-5-2, uno de sus puntas es siempre Immobile, que se alterna con Correa o Caicedo. Sus centrales son fuertes, altos, físicamente buenos. Tienen experiencia y calidad, es difícil de batir. Están compitiendo a buen nivel. Milinkovic-Savic es uno de los jugadores importantes del fútbol italiano, Ciro es un gran goleador, serían dos bajas importantes".

Sobre el Sevilla, Monchi consideró que el trabajo de Caparrós al frente de la dirección de fútbol y de Machín en el banquillo está siendo bueno: "Está el cuarto en LaLiga, manteniendo un colchón con los equipos que vienen por detrás. A día de hoy el equipo está cumpliendo las expectativas, con todas las lesiones que ha tenido, eso habla bien de la dirección deportiva".