Milan y Mendes, en contacto por André

El olfato goleador del sevillista André Silva ha experimentado un patente retroceso que ha hecho replantearse su futuro a todas las partes involucradas. Desde el Sevilla, que dispone de una opción de compra a final de temporada, hasta el Milan, que lo cedió el pasado verano a cambio de cuatro millones de euros y que semanas atrás contaba con los 39 kilos de la opción de compra que Joaquín Caparrós estaba dispuesto a acometer; así como el propio futbolista, que no acaba de ver claro qué ocurrirá.

La productividad del luso ha decrecido considerablemente con el paso de la temporada, hasta el punto de que ahora atraviesa su peor sequía realizadora con seis choques consecutivos sin ver puerta. Es cierto que aporta otras cosas, pero un delantero necesita el gol y el internacional portugués no lo termina de encontrar desde el pasado 26 de enero.

Sus números actuales nada tienen que ver con el espectacular arranque como sevillista del ariete, que marcó siete

goles en sus primeros diez partidos como sevillista y ya se hablaba de que la entidad ejercería con total seguridad la elevada opción de compra, algo que el propio Caparrós confirmó. Ahora, las posturas no son tan tajantes y Leonardo, director deportivo del Milan, ha mantenido un contacto con Jorge Mendes, representante del delantero, para informarse al respecto y conocer por dónde irán los tiros a final de temporada, según informa Calciomercato. No se trata de una cuestión baladí, pues el conjunto 'rossonero' debe abonar el próximo junio unos 35 millones de euros al Genoa por Piatek y, lógicamente, esa operación depende en gran medida de la de André Silva y el Sevilla FC.

Según la citada información, el empresario luso habría solicitado tranquilidad a los lombardos, haciéndoles ver que, aunque hoy por hoy no hay nada claro, un hipotético 'no' del Sevilla a final de temporada no supondría un problema, pues al delantero luso no le faltan 'novias'; algo nada extraño teniendo en cuenta que Mendes controla prácticamente el mundo del fútbol a día de hoy. Y es que eso, en parte, es también lo que empuja a los de Nervión a ir a por el delantero, pues entienden que se trata de un futbolista joven que ha demostrado tener pegada y que está en manos correctas, pues el negocio está prácticamente asegurado. Pero Caparrós y los suyos tampoco quieren regalar el dinero, de ahí que, según diversos medios italianos, la entidad blanquirroja quiera utilizar este bajón de rendimiento de André Silva para renegociar a la baja la opción de compra del delantero, algo que, sin ir más lejos, ya realizaron el pasado verano con Roque Mesa y el Swansea, cuando consiguieron firmarlo por algo menos de lo pactado. Mientras tanto, el Leicester City sigue atento a cómo discurre todo, por si el luso queda compuesto y sin 'novia'.