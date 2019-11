Bryan Gil, un talento precoz que suma otro hito

No está siendo una temporada sencilla para Bryan Gil. No en vano, es el jugador de la plantilla que menos minutos acumula, al margen del inédito Javi Díaz, tercer portero. Después de su prometedora irrupción el pasado curso, en el que llegó a participar en 13 encuentros oficiales, al barbateño le está costando convencer esta campaña a Julen Lopetegui, que hasta ahora sólo le ha dado entrada en cuatro encuentros (uno de Liga y tres de Europa League) y en todos ellos como suplente, para un total de 131'.

Pero el jueves, ante el Qarabag, Bryan Gil fue de los pocos que alzó la voz y se reivindicó. Le dio otra aire al equipo con su desequilibrio y encontró además el premio del gol, lo que supone un nuevo hito para este precoz talento. Se trata, de hecho, del primer futbolista español nacido en el siglo XXI en marcar en la Europa League, después de que la pasada campaña ya se convirtiera en el primer jugador de este siglo en dar una asistencia (contra el Valladolid) y marcar un gol (frente al Rayo) en las grandes ligas de Europa.

Por todo ello, se espera mucho del internacional sub 19, arropado el jueves desde la grada por sus padres, su hermano y algún amigo, como él mismo desveló en Onda Cero, donde no quiso detenerse en sus logros personales y sí en el funcionamiento del equipo. "Ha sido un partido en el que el Qarabag ha estado bien plantado, nos ha costado hacer goles, pero en la segunda parte hemos podido desatascar el partido. Si me han dado a mí el gol (había dudas pues tocó en Dabbur) pues mejor", confesó.



Ahora, a por el carnet

Nacido el 11 de febrero de 2011, Bryan sólo tiene 18 años y, además de intentar ganarse la confianza de Lopetegui, también hace las cosas de los chicos de su edad. "Hoy -por ayer- he aprobado el teórico del carnet de conducir por la mañana, al tercer intento. Ahora vamos al práctico, no sé qué coche me compraré, lo primero el carné. Un coche que no gaste mucha gasolina", bromeó al respecto.