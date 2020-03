Óliver Torres: "Saltar al campo y escuchar el himno del Sevilla es una sensación única"

Aprovechando el confinamiento a domicilio que se está viviendo por el COVID-19 en nuestro país, Óliver Torres y Bryan Gil han utilizado sus cuentas de redes sociales para responder diferentes dudas planteadas por sus seguidores en relación a temas deportivos y extradeportivos.

El jugador de Navalmoral de la Mata afirmó que su vuelta a la liga española está siendo positiva, que tenía muchas ganas "de volver" y que sabía que el Sevilla FC era "el sitio ideal" para que esto ocurriera. Cuestionado sobre si piensa que está atravesando su mejor momento deportivo, Óliver confiesa que "nunca estamos en nuestro mejor momento, siempre tenemos que tener la ambición de mejorar. Eso hará que demos la mejor versión de nosotros mismos. Aún no estoy en mi mejor nivel, pero seguro que voy por buen camino".

Muchos aficionados sevillistas quisieron saber cómo vive el extremeño esta andadura en el equipo de Nervión. El ex canterano del Atlético de Madrid afirma que le gusta la afición, y que saltar al campo y escuchar el himno es una sensación única. Óliver también confirma que el grupo del vestuario es muy bueno, y que le gusta compartir momentos con todos los compañeros.

"Estoy muy a gusto en el Sevilla, no pensaba adaptarme tan rápido y que la gente del club y la ciudad me acogieran tan bien, me siento importante y con ganas de ayudar al equipo desde donde toque". Por último, el mediocentro quiso lanzar una broma a su compañero Diego Carlos, afirmando que entrena cada día para poder pelear con él, pero que no cree que el brasileño se atreva a una disputa con él.

Por su parte, el canterano sevillista confirmó que está pasando la cuarentena en la ciudad de Madrid. Cuestionado acerca de los sentimientos vividos el día que marcó su primer gol, Bryan no es capaz de describirlos, pero sí afirma que ha sido, hasta la fecha, "el mejor momento" de su vida. A la pregunta de en qué gran equipo le gustaría debutar, el de Barbate responde que ya lo ha hecho en el equipo que soñaba, el Sevilla FC.

Su excompañero en el Sevilla Lucas Ocampos también aprovechó la ocasión para pedirle, en tono de broma, que se fuera a su casa. "Acá estoy" respondió Gil. La afición pepinera también preguntó a Bryan sobre su estancia en el club madrileño, donde el gaditano afirma sentirse feliz y reconoce que Rubén Pérez es el compañero más gracioso.