El sueño de Castro-Montes, de padre español, es jugar en LaLiga

Alessio Castro-Montes (22, Gent) ha vivido toda la vida en Bélgica, pero le gustaría cumplir el deseo de su padre, asturiano y aficionado del Real Madrid y el Sporting, de verle jugar algún día en LaLiga.

Quizás por eso, por un forzado ofrecimiento, venga esa vinculación esta semana con el Sevilla FC desde tierras bélgas, pero la realidad es que el ahora lateral derecho ha completado una temporada en la Jupiler League, como poco, para seguirla de cerca.

Lo sorprendente es que Castro-Montes no pensaba dedicarse al fútbol de manera profesional y que, cuando tomó la decisión, quería ser mediocentro, como un Cláude Makelélé a quien admira y que le entrenó en el KAS Eupen.

Antes había pasado por la cantera de un Anderlecht que ya le vio aptitudes como juvenil, pero donde no le acompañó la suerte, por las lesiones. Una grave de rodilla, por lo que tuvo que pasar por nueve meses de rehabilitación, y una posterior muscular le llevaron a cambiar de aires, firmando por el equipo de su tierra, el St. Truiden, con el que debutó muy joven en la máxima categoría.

Fue el entrenador Ivan Leko (exjugador del Málaga CF), la fuerte competencia que había en el centro del campo y un cambio de sistema a defensa de cinco lo que hizo que Castro-Montes acabase como carrilero, con mucho éxito. Ahí fue cuando se fijó en él Makelélé y, posteriormente, un Gent que pagó el pasado verano 1,2 millones de euros para hacerse con sus servicios y meses después le tiene, junto a Jonathan David, como a uno de sus grandes referentes.

Monchi maneja varios escenarios

Castro-Montes, diestro, puede actuar como extremo y lateral por ambas bandas y hasta de mediocentro, ha marcado dos goles, ha dado cuatro asistencias y se presenta como una opción interesante y económica para formarse a la sombra de Jesús Navas, si bien Monchi continúa dibujando posibles escenarios sin abrir negociaciones, pues desconoce con cuánto dinero va a contar para acudir al próximo mercado de fichajes.

No es únicamente por los efectos de la crisis provocada por el coronavirus (abonos, ventas de jugadores, etc.); es que el equipo de Julen Lopetegui, tercero, aún no sabe si disputará la próxima Liga de Campeones, la Europa League o si, en el peor de los casos, se quedará fuera de Europa, con lo que ello conlleva. Por eso, las listas de jugadores que maneja el de San Fernando son ahora mismo amplias, con opciones A, B y hasta C. Posiblemente, Castro-Montes esté en alguna de ellas. A él, al menos, le gustaría. Y más aun a su padre.