Así motivó Monchi al Sevilla FC para ganar el derbi

La victoria del Sevilla FC en el derbi, aunque tuvo su ración de polémica por el penalti que abrió el marcador, estuvo marcada por una neta superioridad blanquirroja que incluso reconocieron sin tapujos en el Betis. A los de Lopetegui se les vio mejor en todos los aspectos, no sólo el futbolístico, sino también física y mentalmente.

En este último apartado, precisamente, hicieron mucho hincapié los técnicos de ambos equipos en la previa del derbi. Se antojaba vital manejar las emociones de un choque muy especial que llegaba después de tres meses sin competir y en una estadio vacío. Y en eso, Monchi es un especialista. El de San Fernando ha querido repartir méritos, como es lógico, y ha asegurado que la victoria ante el eterno rival "tiene muchos padres", ensalzando a jugadores y cuerpo técnico.

Pero sin duda, también el propio Monchi es uno de esos "padres" del importante y claro triunfo del Sevilla FC en el derbi. Ha sido el propio club de Nervión el que ha mostrado en sus canales oficiales cómo el equipo preparó el duelo, con una charla motivadora en la que participaron el presidente José Castro y el director deportivo, que le mostró un vídeo a la plantilla, el cual explicó, apelando siempre a la unidad del grupo: "Este vídeo no es para ganar el derbi, tenemos objetivos mucho más importantes. Es para enseñaros lo que hemos tenido que sufrir desde el 14 de marzo hasta hoy. Tenemos que ganar la guerra, y se gana unidos. Ahora más que nunca tenemos que ser una familia".



La parte más emotiva llegó después, cuando Monchi les desveló el motivo por el que había qe ganar sí o sí en el derbi. "Buscad un motivo entre vosotros, yo tengo uno, una amiga mía que estaba malita que me ha servido para motivarme. Ella murió el domingo. 48 horas antes de morir, a su hijo le dijo 'dile al padrino -que soy yo- que el jueves hay que ganar sí o sí'. Yo no tengo otro motivo para ganar. Buscad cada uno el suyo porque no hay ni una posibilidad de que no ganemos". Unas palabras, sin duda, que calaron hondo en la plantilla.