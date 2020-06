Los "padres" de la victoria del Sevilla FC en el derbi, según Monchi.

Saboreando aún la victoria en un derbi en el que el Sevilla FC se mostró superior pero no faltó su ración de polémica por el penalti sobre De Jong, Monchi ha analizado con más tranquilidad lo sucedido este pasado jueves ante el Betis en un desierto Sánchez-Pizjuán.

"Contento, porque han sido tres meses duros y difíciles, no solo para el fútbol sino para la vida. En cuanto al partido de ayer, satisfecho porque empezar con buen pie esta mini liga es importante. Empezar con un derbi tenía sus pros y sus contras, porque es motivador e importante dentro de la ciudad, pero también podría pensarse que cuando llegara se acabaría todo y no es así. Quedan muchas cosas que pelear y nuestra obsesión era transmitir su importancia sin olvidar que quedaban otros diez igual de importantes", ha señalado el director deportivo del Sevilla FC en SFC Radio.

El de San Fernando admitió además que no esperaba una respuesta tan contundente de su equipo, justo triunfador para los aficionados, después de tres meses sin competir. "Era lo más difícil, lo más inexacto. Había dudas e incertidumbre sobre cómo reaccionaría el equipo en unas circunstancias tan distintas. Pero el equipo nos sorprendió y cuando hay un partido importante y este lo era, las victorias no se consiguen en 90 minutos".

En este sentido, Monchi destacó la labor que desde el club se ha venido realizando en los días previos al derbi para mentalizar a todos de su trascendencia, repartiendo méritos entre todos los protagonistas. "Llegar con la mentalidad, concentración y motivación justas es fundamental. Desde el lunes veíamos que la línea era buena y se ha trabajado bien y se ha reflejado en el césped. Con buenos jugadores todo es más fácil y el trabajo del entrenador ha sido magnífico, leyendo bien el partido. La victoria de ayer tiene muchos padres y entre ellos están los jugadores pero también el cuerpo técnico".

Y es que, por encima de todo, para Monchi se trata del triunfo del colectivo: "Ver la implicación de todos, cómo animaban los no convocados y cómo el cuerpo técnico hizo de público... Que Joan u Óliver digan que escuchar a los compañeros animando ha sido fundamental habla de equipo, de colectivo. Las batallas las ganan once pero las guerras las gana el colectivo. Necesitábamos sentirnos arropados porque nos faltaba lo más importante, que era nuestra afición".

Por último, Monchi también contó cómo vivió el que a sido sin duda un derbi histórico al jugarse sin público. "Me senté donde siempre y estaba solo. Intenté meterme en la dinámica y me dio pena no compartir la victoria con quien la comparto habitualmente. Había que estar concentrados, hablar con todo el mundo para meterle el veneno y estar en el partido como uno más", setenció.