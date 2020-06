Alexis: "El Betis no ha competido y es para hacer análisis de conciencia"

Todos los estamentos del Real Betis han coincidido, tras el derbi conquistado con comodidad por el Sevilla FC (2-0), en realizar un análisis cargado de autocrítica. Desde el capitán, Joaquín Sánchez, hasta el entrenador, Rubi, pasando por dirigentes como el coordinador del Área Deportiva, Alexis Trujillo, que ha sido especialmente duro con la pusilánime imagen mostrada por sus futbolistas en el duelo disputado este jueves en el Sánchez-Pizjuán.

El derbi era el primer partido de LaLiga después de tres meses de parón y todo el planeta tenía puestos los ojos en lo que ocurría en el choque entre los dos principales equipos hispalenses, de ahí que a Alexis le duela tanto la actitud apática y desganada del equipo, que para colmo ha redundado en errores que le acompañan durante toda la temporada. "Creo que al equipo le ha podido faltar personalidad. Hemos hecho poco daño. Nos ha faltado disputarle más el partido al Sevilla", ha insistido, antes de lamentarse aún más: "La verdad es que es para estar tristes, porque nuestro equipo no ha estado bien".

"Sinceramente, no hemos tenido presencia y ha sido un partido decepcionante. Ellos han llevado el control y han tenido más presencia en el juego, pero han ganado por dos jugadas a balón parado. Ahí hay que ser más expeditivo, encajar goles a balón parado demuestra la fragilidad de un equipo y así no se puede ganar un partido como éste", ha espetado el tinerfeño ante los micrófonos de Movistar.

Tan enfadado estaba Alexis, que no le apetecía entrar a valorar la polémica jugada del penalti que dio origen al 1-0: "No me gusta hablar de los árbitros, pero la jugada ha sido bastante extraña, creo que De Jong no habría rematado de ninguna manera. En jugadas a balón parado hay contactos y si se pitan todos... Creo que el penalti ha sido bastante injusto".

Por último, preguntado por el futuro de Rubi, ha contestado sin mencionarle pero sin rebajar el tono crítico. "El mensaje es claro: no podemos competir de esta manera, el equipo tiene que tener más compromiso y, sinceremante no lo hemos tenido. Es para hacer análisis de conciencia y trabajar mucho. Espero que el equipo pueda levantarse de esta derrota muy dura para todos, sobre todo para nuestros aficionados", ha concluído.