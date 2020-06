Un viejo deseo de Monchi de nuevo en el radar.

Aunque reforzar el eje de la zaga no se encuentra entre las prioridades de Monchi de cara a la 20/21, como desveló ESTADIO, por simple cuestión numérica, a Lopetegui le faltan efectivos en esa demarcación.

A día de hoy, el técnico vasco sólo cuenta en su plantilla con tres centrales: Diego Carlos, Koundé y Sergi Gómez. Por los dos primeros, además, no es de extrañar que llegan suculentas ofertas además, siendo a varios los grandes de Europa que han puesto sus ojos en el brasileño; y en el caso del catalán, en realidad no entra demasiado en los planes de Lopetegui.

Por todo ello, no es de extrañar que la dirección deportiva del Sevilla FC siga de cerca a varios centrales, como es el caso del colombiano Jhon Lucumí, del Genk belga, o el joven francés Mohamed Simakan, del Estrasburgo.

En este sentido, desde Barcelona, y más concretamente Mundo Deportivo, se apunta ahora el nombre de Jean-Clair Todibo, que ya estuvo en la agenda de Monchi antes de desembarcar en el FC Barcelona en enero de 2019 por apenas un millón de euros, procedente del Toulouse.

Sin embargo, la proyección de Todibo, a sus 20 años, no ha sido la que esperaban en Can Barça (sólo ha jugado cinco partidos de azulgrana en un año) y el pasado enero se marcó cedido al Schalke 04, donde ha jugado 10 partidos, pero tampoco ha convencido del todo. El club alemán, de hecho, ha decidido no ejercer la opción de compra de 25 millones de euros que pactó con los culés. La misma cantidad que quiere el Barça para traspasar ahora al joven central galo, algo que hará sin prisas al haberse asegurado ya cuadrar las cuentas con la venta de Arthur a la Juventus.

Por ese precio, sin embargo, parece imposible que Todibo fiche por el Sevilla FC, aunque en la Condal Condal meten a los nervionenses en una larga lista de interesados que también componen Nápoles, Southampton, Watford o Colonia.