Reguilón no descarta seguir en el Sevilla: "Lo hablaremos tranquilamente... tras la Europa League"

El futuro inmediato de Sergio Reguilón puede esperar. El Sevilla FC está interesado en prorrogar su cesión; pero el Real Madrid maneja el interés en su canterano de equipos como el Everton y el PSG y no descarta la idea de hacer caja con él. De todo ese ruido se abstrae el lateral izquierdo, centrado al cien por cien en la eliminatoria de la Europa League ante la Roma y en acabar la temporada a ese buen nivel que ha mostrado durante todo el curso y que precisamente es el que le ha granjeado el interés de grandes equipos. El presente, al fin y al cabo, va antes que el futuro.

"Estoy centrado al cien por cien en el partido contra la Roma. Desde la cuarentena la gente me pregunta y pienso que he hecho bien estando sin hablar de ello porque nos jugamos mucho. Y lo seguimos haciendo". "No hay que mirar esas posibilidades ahora. Hasta que no acabe toda la temporada no voy hablar de mi futuro. Sería un error hablar de mi futuro ahora por mí, por mis compañeros y por el club", ha manifestado Reguilón en una entrevista con el diario Marca.

Eso sí, aunque no es momento de tratar esos asuntos, se siente valorado en el Sánchez-Pizjuán y no descartó continuar un año más en el Sevilla si todas las partes están de acuerdo en ello: "Eso debemos hablarlo tranquilamente con el Madrid, con mi representante -acaba de cambiar de agente, por cierto- y ver las posibilidades para el año que viene, a ver qué pasa. Ahora mismo, no sé".

"En Europa sólo he jugado un partido. Tengo muchas ganas de jugar este torneo porque es una competición muy bonita y difícil. Y, como venimos de una situación extraña, nos gustaría ganarlo por lo especial que está siendo", ha insistido, volviendo a poner el foco en lo único que le importa ahora mismo. En este redunda en lo mucho que le alegraría poder "levantar la Europa League". "Sobre todo por mis compañeros, pero también por poner la guinda a este año en Sevilla con un título sería maravilloso".

En cuanto al partido de esta noche ante el conjunto italiano, el jugador cedido por el Real Madrid ha asegurado que ve al equipo blanquirrojo "muy fuerte mental y físicamente". "La situación ideal sería la de la Roma, que viene compitiendo y no han parado. Encima no se han tenido que enfrentar a un virus como nosotros, que no hemos podido entrenar igual que lo teníamos planeado; pero también es verdad que nunca se ha enfrentado a un rival como nosotros, que meta tanta presión al juego y esperamos hacer un gran partido en Alemania", ha añadido.

No obstante, Reguilón recordó que conseguir el pase a los cuartos de final no va a resultar nada sencillo: "La Roma ha acabado el año muy bien (siete victorias en ocho jornadas de Serie A tras el parón). Compitiendo bien, fuerte físicamente. Nosotros también. Venimos motivados, con la flechita para arriba como decimos nosotros. Vamos a por la Europa League. Tenemos que ganar a la Roma sí o sí".