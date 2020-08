El Villarreal toma ventaja a Sevilla FC y Betis por Callejón.

En un mercado tan condicionado por la crisis originada por la pandemia de la covid-19, jugadores como José Callejón representan esa oportunidad de oro que pocos quieren dejar escapar. A sus 33 años y tras siete temporadas en el Nápoles, el motrileño desea regresar a LaLiga, aunque no le faltan ofertas exóticas para firmar un último gran contrato, y eso abre un abanico de pretendientes que incluye a Sevilla FC y Betis.

Para intentar convencerlo, Lopetegui, que ya lo tuvo a sus órdenes en la selección, incluso lo habría llamado, al tiempo que Pellegrini también le habría pedido un esfuerzo a Antonio Cordón para hacerse con su fichaje. Pero el culebrón, que dura meses, desde que decidió no aceptar la oferta de renovación del Nápoles, podría estar próximo a un desenlace que lo aleja de la capital hispalense.

Así, según informa el afamado periodista italiano Gianluca Di Marzio, las negociaciones con el Villarreal marchan por buen camino y, aunque aún no existe un acuerdo definitivo, Callejón estaría muy cerca de firmar por el club castellonense, que de ese modo, de la mano de Emery, volvería a adelantarse a Sevilla FC y Betis como hizo con la cesión de Kubo por el Real Madrid, frustrando también para los nervionenses la opción de Parejo.

La entidad amarilla ha entrado con fuerza en este mercado y está decidida a poner en marcha un ambicioso proyecto que de momento no le ha llevado a realizar grandes inversiones, pero sí le obligará a hacer un importante esfuerzo en cuanto a salarios.

Mientras, el agente del extremo, Manuel García Quilón, ha reconocido en TF20 que el deseo de su representado no es otro que volver a LaLiga: "Tenemos ofertas desde España, Qatar y MLS Estados Unidos, en concreto, pero Callejón quiere ir a España, es su mayor deseo", señaló sin aclarar su destino, aunque sí descartó otro de los destinos que se habían apuntado, junto a Atlético o Getafe: "El Granada no ha preguntado en ningún momento por el jugador, por lo que no será posible". En breve, en cualquier caso, se esperan novedades.