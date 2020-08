La afición le pide a Lopetegui que cuente con Carlos Fernández.

El futuro de Carlos Fernández está en el aire. En principio, el delantero debe incorporarse a la disciplina sevillista el 7 de septiembre, día fijado para la vuelta al trabajo tras apenas dos semanas de vacaciones. Pero la duda existe en el seno del conjunto nervionense y su continuidad en la plantilla de la 20/21 no está ni mucho menos asegurada.

Como ya contó ED, en el Sevilla FC aprecian las cualidades de un delantero que ha explotado este pasado curso con el Granada, donde ha hecho 14 goles, y a su vez el deseo del aljarafeño no es otro que triunfar en el equipo de toda su vida. Pero al mismo tiempo, la entidad de Nervión no cierra la puerta a un traspaso si la oferta es convincente, mientras que el ariete tampoco se obcecará con quedarse si le dan a entender que no va a tener demasiadas oportunidades.

Con Benfica y Celta de Vigo al acecho, la última palabra, por tanto, podría tenerla Julen Lopetegui. Pero la afición sevillista sí lo tiene claro y, en su mayoría, piensa que Carlos Fernández tiene sitio en una delantera en la que ya están De Jong, En-Nesyri y Munir.

Así, el 79% de los participantes en la 'Encuesta Helvetia' lanzada por ESTADIO Deportivo, cree que el futbolista de Castilleja de Guzmán se merece una oportunidad en el primer equipo, mientras que sólo el 9% lo traspasaría si llega una buena oferta a las oficinas del Sánchez-Pizjuán. Entre medias, el 12% cree que lo mejor es volver a cederlo para que siga madurando, tras el crecimiento experimentado en sus dos préstamos en el Deportivo y el Granada, que también sueña con retenerle.