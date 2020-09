El Madrid se lo piensa con Reguilón, entre Sevilla FC y Manchester United.

Monchi se resiste a perder a Sergio Reguilón. El madrileño ofreció un gran rendimiento en la temporada que acabó con la consecución de la sexta Europa League y su salida ha dejado un vacío que el director deportivo del Sevilla FC debe subsanar.

Para ello, y con la continuidad de Escudero también en el aire, el de San Fernando ha realizado gestiones por el argentino Marcos Acuña, pero como él mismo explicó en la presentación de Rakitic, no se quiere precipitar, dejando claro que Reguilón "siempre será una opción para el Sevilla, aunque hay muchos equipos con importantes interesados en él".

Everton, PSG, Juventus, Nápoles, Tottenham€ La lista de pretendientes, unos con más fuerza que otros, es larga. Algunos, como el Chelsea, se han apartado ya de esta carrera, al cerrar el fichaje de Ben Chilwell, pero al mismo tiempo, en las últimas horas ha aparecido en liza otro duro competidor: el Manchester United.

Los 'Reds Devils' estarían dispuestos a poner sobre la mesa entre 25 y 30 millones de euros para reforzar una posición en la que sólo cuentan con Luke Shaw y el joven canterano Brandon Williams, ofreciéndole a Reguilón la vitola de titular en un equipo que volverá a competir en la Champions en la 20/21. Una proposición que no desagrada al lateral y con la que no puede competir el Sevilla FC a nivel económico.

Sin embargo, todo está en manos del Real Madrid. En estos tiempos de crisis, el gran objetivo de Florentino Pérez es hacer caja con todos aquellos elementos que no entran en los planes inmediatos de Zidane. Pero al mismo tiempo, en la 'casa blanca' son consciente del gran potencial de Reguilón, por lo que pretenden incluir en su traspaso una opción de recompra, como hicieron en su día con Morata, o algún otro tipo de derecho de tanteo o porcentaje de un futuro traspaso. Unas condiciones que quizás no acepte el Manchester United. Y mientras tanto, el Sevilla FC aguarda expectante.

El club nervionense, bien posicionado pese a todo en esta carrera por el defensor, se contentaría con repetir la fórmula de cesión que ya le hizo disfrutar del canterano madridista el pasado curso. Y a Reguilón, por supuesto, le atrae la idea de volver a estar a las órdenes de Lopetegui. Así, además, el Madrid no se desprendería de un jugador con mucho futuro, algo que valoran seriamente, pero eso iría contra la idea inicial de Florentino, que no vería un euro en este verano por uno de sus grandes activos. A Monchi no le queda otra que esperar. Sus cartas están sobre la mesa y la pelota, en el tejado del Madrid.

"En el Sevilla FC he sido muy feliz"



Mientras, el protagonista ha concedido una entrevista a ABC en la que sólo tiene palabras de elogio para el club de Nervión. "¡Qué año más bonito, macho! La verdad es que fue una decisión muy buena la de ir a Sevilla y acabar el año así, ganando la Europa League y estando con la selección española... Joé, es motivo de felicidad máxima", asegura, al tiempo que reconoce que tendrá que hacer las maletas y volver a dejar el Real Madrid. "Yo siempre lo he dicho: en el Sevilla he sido muy feliz, le tengo mucho que agradecer. El Madrid es mi casa, pero claro que hay vida más allá, eso lo debe tener claro cualquiera".