Monchi repasa los nombres propios del mercado de fichajes del Sevilla

El director general deportivo del Sevilla, Monchi, ha asegurado que sería difícil quedarse con uno de sus proyectos, pues las sensaciones de cada momento no son sencillas de recordar; pero sí ha dejado claro que esta plantilla es la de que "más orgulloso" se siente de todas las que ha confeccionado. El de San Fernando promete dejarse la piel en mejorarla aún más y cree que "la planificación va por muy buen camino" tras las llegadas de Suso, Óscar Rodríguez y Ivan Rakitic, a quienes se unirá muy pronto Yassine Bono.

El dirigente nervionense ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa telemática de la presentación oficial de Rakitic como nuevo futbolista blanquirrojo. En este marco, ha repasado todos los nombres propios del mercado, repasando posibles objetivos -sobre todo en el lateral izquierdo-, las siempre complejas salidas y una pretemporada que, a falta de confirmación oficial, tendrá lugar en San Pedro del Pinatar (Murcia).

Estos son los temas a los que se ha referido Monchi:

- Marcos Acuña: "Es un jugador que la dirección deportiva del Sevilla ha seguido mucho en los últimos años; pero a día de hoy no hay nada definitivo. Manejamos más alternativas y estamos trabajando para reforzar el lateral izquierdo, pues tras salida de Sergio Reguilón sólo contamos con Escudero. No vamos precipitarnos, la planificación va bien. Hay varios nombres sobre la mesa, Acuña es uno más, pero no es inminente su fichaje. Cerraremos a un lateral cuando estemos de acuerdo en los económico y en lo deportivo".

- Sergio Reguilón: "Siempre será una opción para el Sevilla, porque ha dado un rendimiento magnífico, está involucrado, no ha necesitado adaptación, conoce la filosofía del club y la idea del entrenador. Lo que pasa es que ha hecho una temporada magnífica y hay muchos equipos importates interesados en él; pero el Sevilla no se ha olvidado de Reguilón".

- ¿Fichará a un delantero? "Tenemos a De Jong, a Carlos Fernández, a En-Nesyri, a Munir... ojalá todas las posiciones estuviesen igual de bien cubiertas. En el Sevilla trabajamos con alternativas para cualquier movimiento que haya en cualquier posición, pero a día de hoy no vemos necesidad de traer a nadie para reforzar la delantera".

- Bono, casi cerrado: "Sí, estamos avanzando mucho con el Girona en una negociación que no tiene nada que ver con la opción de compra que teníamos. Somos optimistas de poder anunciarlo pronto y lo haremos cuando todo esté cerrado".

- Regreso de Rakitic: "En primer lugar, quiero agradecer al presidente y a todo el consejo del Sevilla FC, en general, por la confianza en esta operación. No era fácil. El que tiene menos mérito soy yo, sólo he sido un nexo. Ivan y sus agentes han trabajado muchísimo. Uno, para ceder en unas condiciones salariales muy distintas a las que tenía, y su agente, para sacarlo del Barcelona por unas condiciones económicas muy ventajosas. Hubo momentos de más y menos luz, ha durado mucho esta negociación, pero con la buena voluntad de las partes se ha podido llegar a un buen final".

- El futuro de Pozo y Carlos Fernández: "No son noticia porque no hay noticias. Están citados, como el resto, para las pruebas médicas y el inicio de los entrenamientos. Han terminado sus cesiones con rendimientos magníficos en ambos casos, se incorporarán y no hay nada más".

- Salidas: "Trabajamos para dar salidas a aquellos jugadores que no entran en los planes del míster, pero el mercado está como está (muy parado) y esperamos encontrar soluciones, sobre todo, por la persona y por el jugador".

- Diego Carlos: "Todo lo que sé de ofertas por Diego Carlos es lo que leo en los medios. A día de hoy, ningún club ha llamado ni ha llegado al club para traer oferta alguna por él. No hay nada, absolutamente nada. Si todo sigue así, estará el día 6 con sus compañeros, para empezar a preparar la Supercopa, que es un título muy importante para nosotros".

- ¿Se puede luchar por LaLiga? "Este club ha crecido siempre bajo dos pilares fundamentales: la exigencia y la humildad. No vamos a perder nuestras dos grandes virtudes. No vendemos situaciones que no son reales. Es evidente que vamos a intentar seguir creciendo y creo que lo vamos a conseguir. ¿Hasta dónde podemos llegar? Ya se verá. Lo conseguido en los últimos años era inimaginable; pero los pasos hay que darlos de uno en uno, para no caernos".