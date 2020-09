Anuncian una ofensiva del Sevilla FC por Ezequiel Barco.

Son varios los frentes abiertos por Monhi en este mercado de traspasos, en el que ya ha concretado los fichajes de Rakitic, Óscar, Bono y Suso, al ejecutar la obligación de compra pactada con el Milan tras clasificarse el equipo para la Champions. Pero el director deportivo del Sevilla FC no se detiene. Mientras busca un lateral zurdo, sin querer renunciar a Reguilón, también tiene en su hoja de ruta la contratación de un central o la llegada de un nuevo delantero, aunque en este caso aseguró que no se trata de una prioridad, algo que responde más bien a su táctica particular.

Pero también los costados son susceptibles de ser reforzados. Tras las salidas de Nolito y Rony Lopes, amén de un Bryan Gil que podría volver a marcharse cedido, Lopetegui acabó la temporada muy justo de piezas en ambos costados. Ocampos, Suso y Munir son todo su arsenal, más allá de la posibilidad de que recolocar en banda a Óliver Torrres o el Mudo Vázquez, como hizo sobre todo el primer tramo de la campaña.

También Óscar Rodríguez puede actuar pegado a la izquierda, sin ser un extremo puro, pero desde América se asegura que Monchi ha puesto sus ojos en otro joven valor para esa posición. Se trata de Ezequiel Barco, futbolista argentino de 21 años que milita en el Atlanta United de la MLS, y que también se puede desenvolver como mediapunta o mediocentro, al igual que Óscar.

Según el periodista Jorge Baravalle, de 'Fox Sports', el director deportivo sevillista lleva tiempo siguiendo al internacional sub 23 albiceleste y prepara una oferta por él, al igual que hará la Fiorentina, según 'Calciomercado'. En este sentido, el propio jugador ya reconoció meses atrás que el conjunto de Florencia había contactado con su agente para interesarse por su situación, pero el Sevilla FC estaría dispuesto a apostar fuerte y, según diversos medios, pretende sacar a Barco de Estados Unidos por una cantidad que ronde los 12-14 millones de euros.

En este sentido, cabe recordar que Atlanta United ya pagó 12,5 kilos por el extremo zurdo a Independiente de Avellaneda en enero de 2018, cuando tenía sólo 18 años, convirtiéndose desde entonces en uno de sus jugadores franquicia, tras disputar 69 encuentros oficiales en los que ha marcado 11 goles y ha dado 10 asistencias, además de levantar los trofeos de la MLS Cup en 2018 y la U.S. Open Cup.

Por todo ello, las pretensiones iniciales del club norteamericano ascendían a 30 millones de dólares, aunque se da por hecho que las rebajará (su valor de mercado es de 10,5 kilos según Transfermarkt) dado el reajuste de los precios tras la crisis desatada por la covid-19, después de que el pasado año ya traspasase al también argentino 'Pity' Martínez al Al-Nasrr por 14,5 millones.