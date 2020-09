Lo mucho y bueno que la Inteligencia Artificial le cuenta a Monchi sobre Idrissi

El ojo clínico de Monchi y de su equipo de trabajo es legendario, pero no es su única arma. En plena era de los datos, el considerado mejor director deportivo del mundo no podía darle la espalda a la tecnología. En este sentido, hace sólo unos días explicaba en una entrevista con los medios de LaLiga cómo ha introducido estas nuevas herramientas en su metodología en el Sevilla FC y considera que ahorran tiempo y esfuerzo a la hora de buscar un jugador de unas características determinadas y antes de pasarle otros tamices humanos previos a decantarse por su fichaje. Dicho así, en impersonal y casi en abstracto, habrá quien le cueste imaginar hasta qué punto será útil este moderno recurso para el mundo de fútbol. En este sentido, qué mejor que el ejemplo gráfico que ESTADIO ofrece de la mano de la Inteligencia Artificial de la empresa Olocip para explicar algunos motivos que han llevado al 'León de San Fernando' a decantarse por Oussama Idrissi, extremo del AZ Alkmaar.

"Soy un enfermo del Big Data, la Inteligencia Artificial... un defensor del dato como ayuda. Tenemos que saber qué dato utilizar, porque hay una lluvia de datos y no todos son necesarios. Hay que compaginar el informe subjetivo con el informe objetivo. En eso trabajamos todos los clubes. En el Sevilla hemos creado un departamento de I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación) para incorporar los datos en el proceso de selección de un fichaje, sin dejar a un lado algo fundamental como es ver al jugador".



En este sentido, a Monchi no le faltan informes al detalle elaborados por las sensaciones de empleados de su secretaría técnica, después de ver en acción (por televisión, en vídeo y presencialmente) a Idrissi, al que hace meses que muchos veían como otro Ocampos, al precio que el Sevilla fichó al argentino del Olimpique de Marsella hace un año, que es en torno a tres veces inferior a su valor de mercado actual. Con contrato hasta 2022 y una tasación entre los 12 y los 15 millones de euros, en la 19/20 anotó 17 goles y dio 10 asistencias entre todas las competiciones. Joven (24), ambidiestro, con físico potente (1,83 m), con capacidad de desborde, visión de juego, buen disparo... Sin duda, unos números -los económicos y los de rendimiento deportivo- muy a tener en cuenta.

Midiendo al internacional marroquí -aunque nacido en Países Bajos- por su rendimiento en el AZ puede concluirse que hay una similitud de un 89 por ciento con respecto a lo que Ocampos aporta al club de Nervión. Sabiendo ya todo eso, lo más interesante ahora sería conocer el rendimiento que predice la Inteligencia Articial para Idrissi en este Sevilla que comanda Julen Lopetegui. De eso, precisamente, es de lo que se ha encargado la empresa Olocip y el resultado es de los que invitan a cerrar el fichaje de inmediato. Y más sabiendo que al sevillismo le agrada la idea.

Llama la atención los impresionantes números que dejaría en regates y disparos a portería, que mejora a los del mismísimo Ocampos -líder en esos apartados y máximo realizador del Sevilla el pasado curso-. Ciñéndose a datos de partidos ligueros, la IA de Olocip estima que Idrissi promediaría en condiciones normales un gol cada cinco encuentros . No estaría nada nada mal, para no ser un delantero centro. Es más, no muchos arietes promedian esa cifra.

Es más,que el departamento de IA de Olocip predice para Idrissi en el Sevilla con el papel realizado en su primer curso en Nervión por dos jugadores de la actual plantilla de su misma posición, como podrían sery el propio Lucas, se puede observar que el internacional marroquí inclusoal gaditano y al argentino endel juego y en características que se antojan esenciales para el estilo impuesto por Lopetegui y para lo que el técnico pide a sus hombres de banda y en el resto está al mismo nivel que sus dos posibles competidores.

Más asistencias, más regates y más disparos a puerta que Suso y Ocampos; más habilidad en los centros y en los pases en profundidad que el de Quilmes aunque algo menos que el español y, más o menos, la misma producción goleadora que el internacional albiceleste, bastante por encima del ex del Milan. Estos son, grosso modo, la comparativa estimada entre tres extremos de primer nivel.



El principal hándicap que tiene ahora mismo el Sevilla para conseguir su objetivo de fichar a Idrissi es el límite salarial que impone LaLiga. En las oficinas del Sánchez-Pizjuán se afanan en ganar liquidez y liberar gasto en fichas, buscando con urgencia salidas para jugadores que no cuentan para el entrenador como son Aleix Vidal, Roque Mesa o Ibrahim Amadou, entre otros. Necesitan cumplir con este primer trámite antes de abordar la contratación del extremo y así se lo han transmitido desde el Sánchez-Pizjuán a los agentes del futbolista natural de los Países Bajos pero de ascendencia marroquí e internacional con la selección norteafricana, donde ha compartido vestuario con los blanquirrojos Bono y En-Nesyri (pronto se les unirá Munir, con permiso ya de la FIFA).

Hasta ahora, el AZ mantiene que no quiere vender; pero, según transmiten a ESTADIO fuentes de toda solvencia, el Sevilla está dispuesto a quemar todas las naves en estos últimos días. De ahí que se hayan puesto en contacto con LaLiga para enviarle documentación para justificar su solicitud para obtener una mínima ampliación del margen salarial y poder presentar en las próximas horas una propuesta firme por Idrissi, que tiene contrato hasta 2022 después de haber renovado un curso más de manera automática y cuya ficha es baja, por lo que Monchi calcula que la operación no sería muy elevada y podría entrar dentro de lo que se puede permitir la entidad.



Idrissi es consciente de que ha despertado interes en clubes importantes de Italia, como es el Nápoles; de España, en el caso del Sevilla; y de Inglaterra, con el Wolverhapton echando cuentas para ofertas según la prensa británica. Está dispuesto a aprovechar su oportunidad y ya ha deslizado en más de una ocasión su deseo de que el AZ negocie un traspaso que deje un buen dinero en las arcas del club y que le permita dar otro paso en su prometedora carrera deportiva.

"Cuando has terminado de aprender cosas en un lugar determinado, necesitas afrontar un nuevo desafío. Así es como es cualquier futbolista se siente bien y para mí no es diferente. Analicé mi temporada y tengo aún más ambición de dar el siguiente paso. Que el AZ no era la estación final de mi carrera ya estaba claro cuando llegué al club. Sería una locura si no tuviera esta ambición", señaló recientemente Idrissi en medios de los Países Bajos.