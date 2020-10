El posible once y las dudas de Lopetegui ante el Chelsea.

La plantilla del Sevilla Fútbol Club se ejercitará esta tarde sobre el césped de Stamford Bridge donde este martes se medirá al Chelsea en el primer partido de la fase grupos de la Champions League. El conjunto de Lopetegui llega a la cita europea tras la primera derrota en LaLiga, frente al Granada.

En el Nuevo Los Cármenes, el míster sevillista hizo rotaciones, unas por necesidad y otras por dosificar, como fueron los casos de hombres importantes como De Jong y Ocampos, que volverán a la titularidad en Londres. Sin embargo, la mayor duda de Lopetegui reside en la línea defensiva. Ante la baja de Jules Koundé, el técnico deberá elegir a su sustituto, que en Granada fue Sergi Gómez. Las otras opciones serían la de hacer debutar a Karim Rekik o la de retrasar a Gudelj para acompañar a Diego Carlos.

Cierto es que Julen Lopetegui no es muy dado a hacer experimentos en las citas importantes, por lo que tampoco habría que descartar la continuidad de Sergi Gómez. Además de la duda en el centro de la defensa, la otra está en el lateral izquierdo. Sergio Escudero se marchó lesionado al cuarto de hora de empezar el choque contra el Granada, con gestos de dolor en la zona de la cadera, por lo que todo hace indicar que Acuña sería su recambio.

En el centro del campo sí que no hay ningún tipo de dudas. Por el momento, Fernando, Jordán y Rakitic son intocables. Aunque el rendimiento del croata aún no sea determinante para el juego del Sevilla, no parece que en un escenario como Stamford Bridge, Lopetegui vaya a prescindir de un jugador de su experiencia.

De esta forma, un posible once sevillista en el estreno de Champions contra el Chelsea podría ser el siguiente: Bono en la portería; Jesús Navas y Acuña en los laterales, con Sergi Gómez y Diego Carlos en eje de la zaga; Fernando, Jordán y Rakitic en el centro del campo; y en el tridente ofensivo repetiría Suso con la entrada de Ocampos y De Jong.