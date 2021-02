Se cae una opción gratis para verano, pero Monchi ya cerró dos y vigila otras

El mercado de enero echó el telón, pero el trabajo de Monchi durante este tiempo no sólo se ha ceñido al fichaje del Papu Gómez y las salidas de Carlos Fernández e Idrissi. Amén de intentar también sin éxito colocar a otros como el Mudo o Gnagnon, el director deportivo del Sevilla FC ha estado muy pendiente a las posibles oportunidades que pudiera ofrecer el mercado, como ha sido el caso del ex futbolista argentino del Atalanta, tanto de cara a una incorporación inmediata como pensando ya en la siguiente temporada.

Sabedor de que el próximo mercado de fichajes volverá a estar afectado por la crisis que ha desatado la pandemia, el de San Fernando está muy atento a aquellos jugadores interesantes que acaban contrato en junio y podrían encajar en el proyecto de Lopetegui. Piezas codiciadas que eran libres para negociar con cualquiera desde el pasado 1 de enero, por lo que éste era el momento de echar las redes para una pesca futura, algo que buscan en realidad todos los clubes dadas las estrecheces económicas actuales.

En este sentido, la cosecha ha sido productiva. No en vano, como ha venido informado ESTADIO, el Sevilla FC ya tiene cerrados los fichajes del meta Marko Dmitrovic y el de un delantero para la 21/22, en ambos casos sin tener que asumir un coste de traspaso. Pero no son estos dos los únicos jugadores apetecibles que han decidido no renovar con sus equipos y han sido tanteados por Monchi.

En el otro lado de la balanza, el Hoffenheim se ha adelantado a todos los que pretendían hacerse gratis en verano con el joven delantero francés Georginio Rutter, que debutó en Champions este curso precisamente ante el cuadro nervionense y había sido relacionado con el Sevilla FC. Con sólo 18 años, la joven promesa gala cerró en el último día del mercado su fichaje por el club alemán, que va a compensar al Rennes con un traspaso simbólico de medio millón de euros, y ha firmado un contrato hasta 2025. Un movimiento que cierra una puerta merced a una estrategia también manejada con soltura por Monchi, como demostró en su día para sacar a Rakitic del Schalke.

Ahora, de aquí a junio, la táctica que ya ha cristalizado en dos refuerzos podría continuar en otros frentes. Es el caso del extremo Florian Thauvin, que saldrá gratis del Marsella pero exige un elevado sueldo que escaparía de las posibilidades del Sevilla FC, o el alemán Julian Draxler, que también dejará el PSG y lleva en la agenda de Monchi desde hace tiempo, si bien su salario también le convierte en un objetivo harto complicado. Acabó enero, pero el trabajo en la dirección deportiva del Sevilla FC no se detiene.