Thauvin exige un sueldo que se escapa al Sevilla

Hace dos días, el diario L'Équipe revelaba las cifras del aumento de sueldo al que había renunciado Thauvin para firmar su renovación con el Olympique de Marsella. El internacional francés, que finaliza contrato a final de la presente temporada, dejaría de cobrar 450.000 euros mensuales (brutos), un total de casi 5 millones anuales o, lo que es lo mismo, unos dos millones y medio netos por cada una de las tres temporadas venideras. Un suelo muy importante para el club y la liga de la que estamos hablando.

El presidente del OM, Jacques-Henri Eyraud, le había dado a mediados de semana un plazo de 48 horas para alcanzar un acuerdo con Pablo Longoria, antes de invitarle a buscar un nuevo club en este mercado invernal. Sin embargo, el futbolista no sólo rechazó la 'oferta' de su presidente sino que 'cerró' la puerta a una posible salida. Thauvin está pidiendo un sueldo para las próximas temporada, en el que incluiría una prima de fichaje, que se escapa totalmente no sólo al OM sino a la mayoría de los clubes que piensan reforzarse en este mercado invernal. No en vano, en la presente campaña sigue vigente la ausencia de aficionados en los estadios y raro es el club que no tiene ajustado su presupuesto.

Según el periodista italiano Nicolo Schira, Thauvin está pidiendo cuatro millones de euros netos para ampliar su contrato, que también es lo que estaría solicitando a cualquier club que quiera hacerse con sus servicios. Casi el doble de lo que el Olympique le ofrecía.

Un sueldo que se escapa al tope del Sevilla F.C., pero al que sí podrían llegar, gracias a la fiscalidad italiana, algunos de los clubes que están interesaros en la Serie A (Milan, Nápoles y AS Roma) o los británicos Leicester y Tottenham.

El futbolista, salvo sorpresa, no saldrá antes del final del mercado invernal, seguirá a las órdenes de Villas-Boas hasta junio y tratará de despedirse del OM dejándolo en puestos de Champions. El Milan, que aparecía como principal receptor y principal competidor del cuadro hispalense, se ha hecho con jugadores a coste cero (Mandzukic) o cedidos (Fiyako Tomori), la misma fórmula con la que quería refrozarse con el exbético Junior Firpo. Y en el horizonte cercano no aparecen más opciones a las que poder acudir.