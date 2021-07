Biris Norte no estará en la vuelta al Sánchez-Pizjuán y critica la subida de precios en los abonos del Sevilla

El Sevilla FC lanzó este miércoles su campaña de abonados con el lema 'Vuelve la magia al Ramón Sánchez-Pizjuán', precios entre 290 y 1.010 euros sólo para LaLiga y la incertidumbre sobre el aforo máximo permitido debido a la pandemia, aunque espera que sea total o, al menos, del 70 por ciento en los primeros meses. No obstante, en ese tan ansiado regreso de la familia blanquirroja a su templo se echará de menos al grupo de animación Biris Norte, que ha anunciado que no acudirá al estadio nervionense hasta que el final de las restricciones les pemita "animar como siempre".

Después de que no vendiera carnés la pasada campaña y mantuviera su condición de abonados a los casi 40.000 de la 2019/2020, el club sevillista ha retomado la renovación de sus abonos, proceso que se extenderá hasta el 6 de agosto, a expensas de lo que determine la Junta de Andalucía respecto al acceso de público a los estadios. Sin embargo, para el popular grupo de hinchas de Gol Norte la alegría no puede ser completa si hay quien se queda fuera a pesar de tener su abono.

En este sentido, precisa que esta decisión de no estar en la vuelta a la Bombonera de Nervión "no es una medida de presión", sino simplemente "un sacrificio más". En este sentido, piden al club que se dé prioridad a la hora de asignar localidades a los socios más antiguos y de mayor edad, el sector más golpeado por la pandemia. Eso sí, el tirón de orejas llega en forma de protesta de las subidas de los precios en medios de un contexto de crisis generalizada en las familias.

Éste es el comunicado íntegro de Biris Norte:

La vuelta a los estadios de forma normalizada está cerca, cada vez más cerca, pero parece que aún nos tocará esperar un poco más para volver a nuestro querido Ramón Sánchez-Pizjuán, a nuestro Mágico Gol Norte. Debido a que, durante al menos las primeras jornadas que se disputen en nuestro estadio, no podremos disfrutar del fútbol como nosotros entendemos que hay que vivirlo (animando, saltando, ondeando las banderas, abrazándonos como locos con cada gol de nuestro equipo, etc€), debemos anunciar que no acudiremos como grupo a los partidos en nuestra casa hasta que nos permitan animar como siempre lo hemos hecho.

No lo hacemos como medida de presión, sino entendiendo que esto no es más que otro paso que debemos soportar en estos tiempos duros que nos ha tocado vivir por culpa del Covid-19. Por ello, nos gustaría solicitar al Sevilla FC que diese preferencia en el uso de las localidades de Gol Norte para que familias, y especialmente nuestros mayores, puedan disfrutar de su Sevilla, de nuestro Sevilla, hasta que todos podamos hacerlo con normalidad y volvamos a teñir Nervión de blanco y rojo en cada partido. Esto no es más que una decisión como grupo, ya que pensamos que es lo mejor y por ello animamos a nuestros socios y simpatizantes a unirse. Entendemos que no deja de ser al mismo tiempo una decisión muy personal y que cada uno es libre, a título personal, de entrar o no.

Dicho esto, no podemos obviar la subida en el precio de los abonos, y menos aún cuando lo recaudado por los mismos cada vez es una parte más pequeña dentro del presupuesto del Club. No solo vivimos en una de las zonas con más paro y precariedad laboral de toda Europa, sino que llevamos soportando casi año y medio una pandemia que ha mermado el bolsillo de todos nosotros. Parece que, y ya van unas cuantas, la directiva del Sevilla FC vive ajena a la realidad social que vive su ciudad en general y sus aficionados en particular.

Es muy fácil aludir al sentimiento sevillista a la hora de pedir un esfuerzo por los abonos. Abonos que, mirando los presupuestos del club, no significan a día de hoy una gran partida, pero que en el bolsillo del aficionado sevillista puede significarlo todo. Les da igual, no les importa realmente lo que sienta o deje de sentir el sevillismo de a pie, ya que ellos, los que deciden cuál es el precio a pagar por tu sevillismo, jamás han tenido ese problema dado que todo lo han heredado.

Siempre, como todo en esta sociedad, parece que el esfuerzo lo tiene que pagar el más débil. No pueden los grandes accionistas, que encima la mayoría son millonarios que viven incluso mejor que algunos jugadores de la primera plantilla (y eso sin entrar a valorar el alucinante sueldo que perciben como miembros del Consejo de Administración), privarse de recibir varios millones de euros cada temporada en forma de dividendos y destinar ese dinero para tener un gesto, un pequeño gesto, con el sevillismo de a pie que ha dado, da y dará todo por el Sevilla FC. Mucho mejor (para ellos y sus bolsillos) cerrarse en banda y vivir ajenos a la realidad social que vive buena parte de la ciudad que representa el Sevilla.

Por último, queremos pedir que todo el sevillismo, y no solo los que ocupen la zona de Gol Norte hasta que podamos volver con normalidad, animen sin parar al equipo (siguiendo las normas que se establezcan hasta que el aforo pueda volver a ser completo). Sabemos que no será lo mismo, pero el equipo debe seguir sintiendo que su afición está con ellos, tal y como lo hemos demostrado en todos estos meses que llevamos padeciendo esta situación. Nos duele, a nosotros los primeros, no poder volver a casa como grupo. Pero que nadie dude que, en cuanto podamos volver con normalidad, volveremos para poner patas arriba Gol Norte, como llevamos haciendo desde hace casi medio siglo.

BIRIS NORTE - ULTRAS SEVILLA FÚTBOL CLUB