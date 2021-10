Monchi toma la palabra: Advierte del peligro del Lille, Lopetegui, En-Nesyri...

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, director deportivo del Sevilla FC, atendió a los medios de comunicación oficiales de la entidad en los que repasó la actualidad del club, el partido contra el Lille y otros temas de interés.

- Buenas sensaciones antes del partido contra el Lille

Las sensaciones son buenas porque ayer estuve viendo el entrenamiento y están preparados para un partido complicado, la gente está metida y ese es el termómetro, sabiendo que es el rival a nivel individual más fuerte del grupo y con necesidad de victorias. Espero un partido muy físico, intenso, de idas y venidas.

- Da mucho importancia al doble enfrentamiento contra el club galo

Se me antoja fundamental. Cuando pasen estos dos partidos no digo que sabremos al 100% lo que va a pasar, pero será una foto más cercana a la realidad. No digo cruciales, pero sí son dos partidos muy importantes. Era un grupo muy igualado y así se está viendo. Por méritos propios lo lidera el Salzburgo y es la igualdad que preveíamos, nada tiene asegurado nada.

- Virtudes del Lille

La velocidad es una de sus virtudes, sus transiciones defensa ataque con jugadores físicamente muy potentes, pero también virtudes con un delantero centro que ha encontrado su momento alto en la madurez con 35 años como Yilmaz, un centro del campo que maneja bien los tiempos, laterales profundos... Es un equipo muy completo que no ha empezado bien en el campeonato francés pero sabiendo lo que se juegan, será complicado.

- Cambios en el calendario internacional

Me da miedo, porque si la solución es hacer mundiales cada dos años, Virgencita, déjame como estoy. Los clubes somos los grandes perjudicados de estos calendarios tan extraños.

- Críticas a pesar de las victorias

Más que la dinámica es la grandeza, tener que dar explicaciones ante esto. Ese es inconformismo es bueno, aunque hay debates que no tienen mucho recorrido. El equipo no juega bien, pero gana, pero el problema será el día que no gane. Entiendo que haya debate, por la dimensión a la que ha llegado el club. Damos una explicación, a una gente le gusta, a otra no. No queremos convencer a nadie. Pero yo sí quiero decir que no voy si encajamos pocos goles es porque jugamos bien.

- Lopetegui tiene toda su confianza

Es lo que decía el otro día, si fueran los ocho primeros partidos de Lopetegui€ Pero nuestra forma de jugar o la imagen del equipo es igual que la de dos años anteriores. El segundo tiempo de Granada fue bueno. Si miramos en el primer año de Julen también encontramos partidos similares. Mantener el ritmo competitivo tan exigente que tiene el Sevilla trae consigo algunas lagunas. Y hay que sobrevivir. Te compro que no está jugando bien, pero gana, cuando juguemos un poquito mejor, imagínate. Todo va con la dimensión que ha cogido este equipo

- La recuperación de En-Nesyri

Ha tenido una lesión muscular importante y vale más retrasar la aparición que tener una recaída. Se está yendo sobre seguro, con pies de plomo, pero estamos más cerca de volver a verlo, lógicamente. Es un reflejo de la vuelta a la normalidad. Ya lo vivimos en Granada y ver a tanto sevillista aquí en Lille es muy bonito y una motivación más.