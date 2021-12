Monchi sigue siendo el Rey

A Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, se le ha dicho muchas veces que es el Rey Midas, pues todo lo que toca lo convierte en oro gracias a su gran índice de acierto a la hora de cerrar fichajes de muy bajo coste económico, de un elevado rendimiento deportivo y con unas jugosas plusvalías en los traspasos posteriores. Sin embargo, esta vez el de San Fernando ha cambiado a Midas por Baltasar, a quien encarnará en la Cabalgata de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente que recorrerá las calles de Sevilla el próximo 5 de enero de 2022.



Tras no haberse podido celebrar en 2021 a causa de la pandemia de coronavirus, el Ateneo ha retomado los preparativos para que el director general deportivo del Sevilla FC y sus compañeros Melchor y Gaspar repartan ilusión por las calles de la capital hispalense. En un evento celebrado en la noche del jueves en el salón de actos de Capitanía General, fueron proclamados el doctor Salvador Morales Conde, como Rey Melchor; el abogado Ricardo Astorga Morano, como Rey Gaspar, así como el Gran Visir, encarnado en la persona del concejal delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.



En su coronación Monchi, el Rey Baltasar, estuvo bien acompañado por toda la plana mayor del club nervionense. Desde el presidente, José Castro, quien ya encarnó a este mismo monarca; hasta el vicepresidente primero, José María del Nido Carrasco; pasando por el director general, José María Cruz; el subdirector general, Jesús Arroyo; y la directora de fútbol femenino, Amparo Gutiérrez.







Monchi tomó la palabra una vez fue proclamado como Rey Baltasar, mostrándose muy agradecido: ", porque son culpables de que esté aquí hoy ya que el Sevilla es parte de mí, pero hoy me apetece darle las gracias a alguien a la que nunca se las he dado, que esy me considero por tanto un sevillano más"., me quite la camiseta rojiblanca por un momento y me sienta el Rey Baltasar de toda la ciudad, que me permita conjugar tres verbos: Pedir salud, bienestar y felicidad para todos los sevillanos; dar desde este trono alegría e ilusión y sobre todo decir a boca llena y desde lo más profundo de mi corazón: Gracias, Sevilla", añadió un emocionado Monchi, corona en mano.