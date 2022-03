Lopetegui define las opciones de Martial, analiza las dudas sobre el juego del Sevilla y exalta las virtudes del West Ham

El internacional francés se probó en la sesión preparatoria de este miércoles de cara a poder tener minutos en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League

El Sevilla FC recibe este jueves al West Ham United en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Europa League, una importante cita a la que los nervionenses vuelven a llegar con su ya inseparable hándicap de las bajas y desde la mayor de las precauciones ante un equipo que lleva toda la temporada en la parte alta de la clasificación de la Premier League, cuestionando la supremacía del grupo de equipos conocidos como el 'Big Six' del prestigioso campeonato británico.

En todo ello ha puesto especial énfasis Julen Lopetegui, un desconfiado por naturaleza a quien el tiempo suele acabar asistiéndole de razón, ha pasado en la mañana de este miércoles por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, justo después del último entrenamiento del Sevilla FC previo al choque de mañana y en el que el técnico vasco ha vuelto a lamentar un elevado número de bajas aunque también un más que posible alta.



Con siete lesionados -Gonzalo Montiel, Diego Carlos Santos, Karim Rekik, Fernando Reges, Papu Gómez, Erik Lamela, Suso Fernández- a la que se une la baja por sanción de Thomas Delaney, expulsado en Zagreb, Lopetegui tiene muy pocas opciones para sorprender con su once inicial ante el cuadro inglés. Al menos, el entrenamiento de hoy, además de para refutar que el tocado Marcos Acuña llega a tiempo pese a sus dolores de espalda, ha dejado la buena noticia de ver a Anthony Martial probándose para saber si está en condiciones de entrar en la lista y jugar si quiera unos minutos ante un rival al que conoce muy bien.

"Lo más normal es que Martial esté en la convocatoria y esperemos que nos pueda ayudar mañana", se limitó a explicar Lopetegui, que le vio "bien" en el entrenamiento matinal y que dio a entender que no espera más recuperaciones 'milagrosas' para el partido de este jueves: "Daremos luego la lista, pero puedo confirmar ya que hay bajas, que hay muchas bajas. Lo más importante, eso sí, no son los que no están contra el West Ham sino los que sí van convocados, que tienen ante sí un reto precioso, muy difícil, de una máxima exigencia para ellos, pero también con una máxima ilusión en todo el equipo".

"No creo que haya falta de intensidad en los últimos partidos. El equipo lucha y compite dentro de unas circunstancias muy complejas y se mostrará fuerte en la competición que le toque. El equipo lucha por ganar cada partido y creo que estamos muy bien. Está compitiendo en LaLiga y en la Europa League. LaLiga es una competición larga y difícil y dentro de esa complejidad creo que competimos bien, pero cuando toque hablaremos de LaLiga, ahora toca hablar de la Europa League y decir que tenemos la sana intención de superar a un gran rival en una circunstancia muy compleja para nosotros", añadió, rechazando las críticas por el juego del Sevilla FC en los últimos partidos, especialmente fuera de casa, donde suma seis salidas seguidas sin ganar.

Lopetegui, pese a las bajas, ve a su equipo emitiendo síntomas positivos: "El equipo se encuentra ilusionado y motivado, con ganas afrontar una eliminatoria muy compleja, con el que estoy convencido de que era el mejor equipo del bombo de posibles rivales que nos podían tocar. Es un equipo que está luchando por estar entre los cuatro primeros en la Premier League, una competición de una enorme capacidad económica en todos sus clubes y de un alto nivel de jugadores y entrenadores". "Y pongo un ejemplo: el último de la liga inglesa se llevó al lateral derecho titular del campeón de España y ha estado a punto de llevarse jugadores de nuestro equipo", remarcó antes de su ya clásica retahíla de elogios al rival.

Lopetegui analiza al West Ham

"Tiene un entrenador con mucha experiencia, como es David Moyes, que está haciendo un trabajo fantástico y va a ser una eliminatoria muy dura, pero tenemos la máxima ambición, la máxima ilusión y el máximo cariño por esta competición y la intención de hacer un gran partido, porque lo vamos a necesitar", argumentó antes de ir hacia un análisis más específico sobre la baja de uno de sus mejores atacantes, Jarrod Bowen, y posible regreso de Declan Rice.

"Es un equipo muy completo, capaz de jugar de diferente maneras: de apretar arriba, de formar en un bloque medio-bajo y jugar más directo con mucho éxito, ya que tiene un delantero magnífico como es Antonio... Tiene muy buenos jugadores arriba, con Lanzini, Fornals, Benrahma... también atrás, con Dawson, Zouma, Creeswell... hablamos de un equipo de mucho nivel y con muchas alternativas. Tiene la baja de Bowen pero es casi la única que tiene", analizó el entrenador del Sevilla FC, que consideró que no hay un favorito claro.

"Los favoritos no existen en el mundo del fútbol. Podemos hacer previsiones, pero lo importante es el juego que puedas desarrollar, ya he dicho las circunstancias de la Premier League y hay que ponerlo en valor. Luego, la ilusión del West Ham podrá igualar en todo caso a la nuestra, pero nunca superarla. Al margen de la ilusión, lo más importante es lo que suceda en el terreno de juego", añadió, antes de apelar a la ayuda de la Bombonera de Nervión ante la llegada de unos 3.000 aficionados ingleses.

"El ambiente y el aliento del público va a ser muy importante. Lo vamos a necesitar, por las dificultades que tenemos, por el nivel del rival y por la competición en sí. Seguro que la afición del Sevilla FC mostrará su mejor energía para ayudarnos a competir contra un gran equipo. Por muchos ingleses que vengan, nuestra afición se va a hacer notar y nos va a ayudar como siempre lo hace", sentenció un Lopetegui que, a las preguntas de su futuro y de rumores que le sitúan en algún banquillo de la Premier se limitó a espetar un cortante: "Estoy aquí, como podéis ver, y ojalá pueda estar muchos años aquí".