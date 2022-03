El premio para Martínez Munuera tras el polémico Rayo-Sevilla y el hilo de la indignación nervionense

El colegiado valenciano ha sido designado para dirigir el Clásico entre Barcelona y Real Madrid una semana después de verse señalado en cuatro acciones clave del choque en Vallecas

El presidente del Sevilla FC, José Castro, elevó la voz este pasado miércoles para protestar por los cambiantes criterios arbitrales y el confuso protocolo de actuación del VAR. "Ya está bien" o "Todos nos jugamos mucho y esto no puede seguir así" son algunas de las frases esgrimidas por el máximo dirigente del club nervionense, especialmente enfadado por la polémica suscitada tras el choque del pasado domingo ante el Rayo Vallecano, en las que considera que Martínez Munuera y Gil Manzano, desde la sala auxiliar, rearbitraron acciones y reinterpretaron el primer criterio del árbitro. No obstante, el efecto de su rajada ha tenido un nulo efecto en el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF.



Si el club blanquirrojo tenía motivos más que de sobra para fruncir el ceño, a buen seguro su mosqueo se habrá agravado después de conocer este jueves que Martínez Munuera ha sido premiado con el Clásico que FC Barcelona y Real Madrid disputarán en la noche del domingo (21:00 horas) en el Camp Nou, donde (rizando el rizo) estará acompañado desde el VAR por el no menos ínclito Mateu Lahoz. El colegiado valenciano ha sido designado para dirigir el partido estrella de la jornada 29 de Primera división, sólo una semana después del controvertido encuentro en Vallecas, donde cabe recordar que no dejó satisfecho a nadie.



Por un lado, el Sevilla FC se quejó del gol anulado a Rafa Mir en la primera parte, pues según ha alegado el club no hay imágenes que demuestren que el murciano se ayuda de la mano en el control previo al remate, y un penalti pitado por el árbitro y anulado desde el VAR en los últimos instantes del choque. Martínez Munuera había señalado pena máxima en el contacto entre el defensor local Alejandro Catena y el propio Rafa Mir, pero Gil Manzano le hizo cambiar de opinión o, lo que es lo mismo, rearbitrar una jugada 'gris' incumpliendo así la teórica norma del VAR de entrar sólo en acciones de 'blanco o negro', únicamente ante fallos graves y no en acciones interpretables.



El Sevilla FC también se queja de un pisotón de Bebé a Augustinsson en la acción del 1-0 que, al tratarse de una jugada que acaba en gol, debería haber sido revisada por las cámaras; algo que no sucedió. Es más, el Rayo también protestó una acción trascedental, la del gol del empate anotado por Thomas Delaney y que, según los vallecanos, llega precedido de una falta sobre Santi Comesaña.





El hilo de la indignación en el Sevilla

1? Empezamos por esta temporada. En La Liga 2021/22, el @SevillaFC es el equipo con MENOS acciones en las que intervino el VAR y terminó siendo beneficiado (2). Sin embargo, hubo 5 en las que terminó siendo perjudicado. pic.twitter.com/kfnoPe5Rb2 — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) March 16, 2022

Todo ello no hace más quepor los datos que le situarían como líder de LaLiga de no ser por las intervenciones del VAR . Evidentemente, en todas no erró, pero según recuerda Fran Martínez en su cuenta @LaLigaEnDirecto, en la presente temporada de LaLiga,y que el vídeoarbitraje sólo ha entrado en dos acciones para beneficiarle o subsanar un error del colegiado que iba en su perjuicio.Todo lo ello, lo explica en un hilo que ha tenido gran repercusión en redes sociales y que aporta otros datos como que el Sevilla FC esy el que apunta a que, desde que se instaló el VAR en La Liga, el cuadro nervionense es el, más del doble de los que le concedieron, sólo cinco.Para esta jornada 29, en las que el Sevilla FC recibe a laen el Ramón Sánchez-Pizjuán a las 18:30 horas del domingo 13, todas las miradas estarán puestas en el, que según las designaciones anunciadas por el CTA este jueves, estará auxiliado desde el VAR por el